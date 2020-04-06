İstanbul Experimental’dan her gün ücretsiz film

İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali ile yaşamına başlayan İstanbul Experimental, online platformunda her gün arşivinden bir film paylaşıyor. Aynı zamanda gösterilen filmlerin yönetmenleri ile de online söyleşiler gerçekleştiriyor.

İstanbul Experimental her gün ücretsiz bir filmi izleyicilere açacağını şöyle duyurdu:

“Dışarıda, bize ilham veren tüm temaslardan uzak bir dönem içerisinde, kendi hanelerimizde var olmaya ve tüm dünyamızı buraya sığdırmaya çalışıyoruz. Hayatın bizim kurduğumuz planlar ve kuralların dışında seyir ettiğini hep birlikte deneyimliyoruz. Ne zaman biteceğini bilmeden, sadece an'a odaklandığımız günler bunlar. Uzun planlar yapmadan, koşturmadan, gün geçirmeye ne kadar ihtiyacımızın olduğunu, sadece evdeyken de ne çok şey üretebildiğimizi görüyoruz. İstanbul Experimental ekibi olarak, yakın zamanda Screening Room üzerinden arşivimizi açarak her gün bir yeni deneysel film yayınlamaya başladık. Tüm bu filmler üzerlerine konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz Screening Room ile başlayarak, paylaşımın yeni yollarına dair de deneyler yapıyoruz. Bu vesileyle yayına aldığımız filmlerin yönetmenlerini de sizlerle buluşturmaya başlıyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan Merve Tuna yönetmenliğindeki 2017 yapımı, yönetmenin, lateks ile baskınlık ve itaat (‘dominance & submission') ilişkisinin sorgulanmasından yola çıkan ve sıradan hayatın içindeki fetişistik tarafı siyah bir lateks palto aracılığıyla göstermeyi denediği film Subliminal Anatomy of a Latex Coat, Screening Room üzerinden izlenebiliyor.