İstanbul Film Festivali 41. kez başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluştu.

Sozcu.com.tr

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41. İstanbul Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği festivalin açılış töreninde sinema onur ödüllerinin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi.

İKSV’nin #41yıllıkbirrüya başlığıyla düzenlediği bu yılki festivalin Sinema Onur Ödülü, oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla bilinen çok yönlü bir isim olan Gülsen Tuncer’e sunuldu. Gülsen Tuncer’in ödülü yönetmen Engin Ayça tarafından takdim edildi.

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden oyuncu Meral Çetinkaya’ya sunuldu. Meral Çetinkaya’ya ödülünü oyuncu Güler Ökten takdim etti.

Törenin ardından, Andreas Dresen’in yönettiği ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı’ filmi gösterildi. Dünya prömiyerini Şubat 2022’de Berlin Film Festivali’nde yapan ve En İyi Senaryo ile Sanat Sinemaları Birliği Ödülü kazanan film, ayrıca ‘Rabiye’ rolüyle başroldeki Meltem Kaptan’a En İyi Performans Ödülü’nü getirdi. Törene filmin yönetmeni Andreas Dresen, Meltem Kaptan, filmin kahramanları Rabiye Kurnaz ile avukatı Bernhard Docke de katılarak filmi sundu.

41. İstanbul Film Festivali’nde 8-19 Nisan tarihleri arasında, dünya sineması örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşifler, klasikler ve gizli kalmış hazinelere 43 ülkeden 164 yönetmenin toplam 157 filmi gösterilecek.

Festival gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı’nda CineWAM Premium+ City’s (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Festival uluslararası konukları, sohbetler, konserler ve özel etkinlikleriyle 12 gün boyunca İstanbul’da sinema şöleni yaşatacak.