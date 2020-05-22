İstanbul Film Festivali evinize geldi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği ve Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 39. İstanbul Film Festivali, dijital ortamda ek gösterimlerle devam ediyor.

1984'ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, corona virüsü salgınından dolayı yıl içerisinde başka bir tarihe ertelenmişti.

İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza attı ve 39'uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği filmlerin Türkiye prömiyerlerini internette gerçekleştirmeye başladı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmlerin biletleri kısa sürede tükenirken, yoğun istek üzerine açılan ek gösterimler için biletler her gün 10.30-22.30 arasında alınabiliyor.

Ayrıca festivalin çevrimiçi gösterimleri kapsamında her akşam 21.30'da, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'ın moderatörlüğünde erişime açılan filmler üzerine söyleşiler yapılıyor.

BU FİLMLER KAÇMAZ

39.İstanbul Film Festivali'ndeki ek gösterimdeki filmlerin listesi şöyle:

– 20 Yaşında Öleceksin – Lillian – Berlin Alexanderplatz – Hizmetkarlar – Kız Kardeşim – Söğüt – 1982

Kız Kardeşim

Şubat ayında Berlinale'de Altın Ayı için yarışan Kız Kardeşim'de Berlinli saygın tiyatro kumpanyası Schaubühne çıkışlı Nina Hoss, Lars Eidinger ve Thomas Ostermeier rol alıyor. Film iki kardeşin hayatın sonunda bile koparılamayacak bağını anlatıyor.

Lillian

Gerçek bir hikayeden esinlenen ve Minsk, Trieste, Gijon, Hayfa gibi birçok festivalde ödül kazanan, duru dili ve başrol oyuncusunun performansıyla dikkat çeken Lillian, ABD'den Rusya'ya yürüyerek geçmeye çabalayan bir genç kadını izliyor.

Söğüt

Çocuk sahibi olmak isteyen üç kadının kahramanı olduğu üç farklı hikaye anlatan ve göz alıcı görüntü yönetimiyle dikkat çeken Söğüt, Yağmurdan Önce ile tanıdığımız Manchevski'nin en iyi filmlerinden biri olarak övülüyor.