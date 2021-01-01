İstanbul Film Festivali yıl boyu online

2020 yılında birçok yeniliğe ve başarıya imza atan İstanbul Film Festivali, yıl boyunca çevrimiçi ve fiziki olarak gerçekleştirdiği toplam 176 film gösterimiyle Türkiye'nin dört bir yanından 190 binin üzerinde izleyiciye ulaştı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival 2021'de de izleyicisinden uzak kalmamak için filmonline.iksv.org adresinde yıl boyunca çevrimiçi gösterimlerine devam edecek. İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2020'nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde her zamanki gibi 21.00'de başlayacak.

İLK HAFTANIN FİLMLERİ

Yılın ilk haftasının ilk filmi, François Ozon'un son filmi olan 85 Yazı olacak. Berlin Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan Çirkin Masallar 2 Ocak'ta gösterime girecek. 3 Ocak'ta rock'n'roll dünyasından unutulmaz anları yakalayan efsanevi fotoğrafçı hakkındaki Fotoğrafı Göster: Jim Marshall'ın Hikayesi gösterime girecek. filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı sitede satılacak. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5'er gün boyunca izlenebilecek. Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01'de gösterimden ve sistemden kalkacak. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilecek.