İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 38’inci İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı açıklandı.

Yarışmanın jüri başkanı İskoç yönetmen Lynne Ramsay oldu. 49 yaşındaki Ramsay, Kevin Hakkında Konuşmalıyız ve You Were Never Really Here gibi filmleri yönetti.