İstanbul Film Festivali’nin programı belli oldu! İşte, filmler, jüri üyeleri, salonlar…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı. Program, 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşuyor. 5-16 Nisan aralarında düzenlenecek olan festival ile ilgili dün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan, festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktararak Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alan filmleri açıkladı. Kerem Ayan'ın ardından Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün, festival kapsamında bu yıl 14. kez Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

8 SALON FESTİVALE HAZIR

Filmler bu yıl Beyoğlu Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı City’s Cinemaximum (Salon 7, Salon 3), Zorlu Cinemaximum, Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması’nda gösterilecek. Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak.

DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Festivalin afişi de dikkat çekti. Efsane yönetmen Stanley Kubrick’in kült filmi Otomatik Portakal’daki Alex karakterinden ilhamla hazırlanan afiş, beğeni topladı. Bu yıl Kubrick’in tüm filmleri de festivalde gösterilecek.



USTALAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Festival, 4 Nisan Perşembe gecesi UNIQ İstanbul’da düzenlenecek törenle açılacak. Açılış töreninde Sinema Ödülleri de takdim edilecek. Usta yönetmen Şerif Gören’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek. Sinema Onur Ödülleri ise oyuncu Göksel Arsoy ile Selda Alkor’a takdim edilecek. Sinema Emek Ödülü ise Jak Şalom’a verilecek. Törenin ardından Fransız yönetmen Alexis Michalik’in son filmi Edmond gösterilecek. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, festivalin 16 Nisan Salı akşamı düzenlenecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.

ULUSLARARASI JÜRİ BELLİ OLDU

38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde 10 ülkeden 12 film yer alıyor. 38. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını, dünya çapında ses getiren ödüllü filmlerin yönetmeni Lynne Ramsay üstlenecek. Uluslararası Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri, Kanadalı yönetmen Philippe Lesage, birçok festivalden ödül kazanan oyuncu Damla Sönmez, İrlanda'nın en tanınmış ve saygın yeni nesil oyuncularından Moe Dunford ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi direktörü Matthijs Wouter Knol.

ULUSAL DALDA 9 ÖDÜL

Ulusal Yarışma kategorisinde ise 9 dalda ödül verilecek. Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Ümit Ünal başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, oyuncular Derya Alabora ve Alican Yücesoy ile yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu.



Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

Sınır / Gräns / Border / Ali Abbasi (İsveç, Danimarka)

Nebula / Tarık Aktaş (Türkiye)

Ağaçlardan Bahsetmek / Talking About Trees / Suhaib Gasmelbari (Sudan, Fransa, Çad)

Yem / Bait / Mark Jenkin (İngiltere)

Diane / Kent Jones (ABD)

Sinek Kuşu / Bolsae / House of Hummingbird / Bora Kim (Güney Kore)

Kırmızı / Rojo / Benjamin Naishtat (Arjantin, Belçika, Brezilya, Almanya, Fransa, İsviçre)

Dünyanın Sınırında / Les Confins du Monde / To The Ends of the World / Guillaume Nicloux (Fransa, Belçika)

Lanetli Kumaş / In Fabric / Peter Strickland (İngiltere)

Canım / Delband / Beloved / Yaser Talebi (İran)

Aether / Rûken Tekeş (Türkiye, İtalya)

Gözü Kara / Podbrosy / Jumpman / Ivan I. Tverdovsky (Rusya, Litvanya, İrlanda, Fransa)

Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler:

Nebula / Tarık Aktaş

Kız Kardeşler / Emin Alper

Aden / Barış Atay

Kardeşler / Ömür Atay

Güvercin Hırsızları / Osman Nail Doğan

Görülmüştür / Serhat Karaaslan

İçerdekiler / Hüseyin Karabey

Saf / Ali Vatansever

Yuva / Emre Yeksan