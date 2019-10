İstanbul gülmeye hazır

İstanbul Komedi Festivali, hayata geçtiği ilk yılında 5 ayrı sahnede toplam 124 sanatçı ve 20 bin izleyici ile buluşmuştu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçıyı ağırlayacak. Festival kapsamında söyleşiler, stand-up'lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Festival açılışını; 12 Ekim Cumartesi günü, Beşiktaş Çarşı'da, karnaval havasında gerçekleştirilecek. Tahta bacaklar, bisiklet cambazları, jonklörler, pandomimciler gibi pek çok sokak sanatçısı, bando takımı, festivalde yer alan sanatçılar ve halkın katılımı ile benzersiz bir şenliğe dönüşecek olan Festival Korteji, Beşiktaş'ta çok renkli ve çok eğlenceli görüntülere sahne olacak.

Festivalin bu yıl sahnedeki ilk etkinliği “Cem Yılmaz'la Soru & Cevap” oturumu ise, 13 Ekim, Pazar günü, Yapı Kredi Bomontiada'da başlayacak ve 22 gün boyunca devam edecek.

ULUSLARARASI İSİMLER İSTANBUL'DA

Festivalin takviminde yer alan İngiliz komedyenler ise radarınıza alınması gereken etkinliklerden. Şef George Egg'in Sofitel Hotel'deki sunumu kaçırılmayacak kadar renkli. Farklı ev aletleri üzerinde yaptığı yemekleri görsel bir şova dönüştüren ve şefler dünyasında “anaşist şef” olarak anılan George Egg aynı zamanda tam bir showman… İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jess Robinson'ın şovlarında anlattığı hikayeler ise evrensel bir kahkaha şöleni gibi. Renkli görüntüsü, cinsiyet, veganizim ve maskülenlik konularındaki sarkastik espri anlayışı ile Joe Sutherland ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

DAİMA BÖLÜMÜNDE BU YIL AYŞEN GRUDA VAR

“Domates Güzeli: Nahide Şerbet” karakterinden sonra tanınan, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz”, ”Hisseli Harikalar Kumpanyası” gibi kabare ve müzikallerde oyunculuk yapan, “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı”, “Neşeli Günler”, “Aile Şerefi”, ”Çiçek Abbas”, ”Çöpçüler Kralı” gibi klasikleşmiş bir çok Türk filminde yer alan, adını Türk tiyatro ve sinema tarihine altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı henüz 1 yıl bile olmadı. Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali'nde yaptığı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle BKM Tiyatro sahnesinde ayakta alkışlanan usta oyuncu Ayşen Gruda, bu yıl festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde sevgi ve özlemle anılacak.

KAPALI GİŞE KAHKAHA

Bu yıl takvime dahil olan tiyatro oyunları arasında ise; Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oyuncuları arasında yer aldığı Don Kişot'um Ben, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun oyunu Bir Baba Hamlet, oyuncuları arasında Mert Fırat'ın da yer aldığı Josef K gibi geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan oyunlar göze çarpıyor. Semaver Kumpanya'nın Cimri oyunu ise bu yıl festivalde yeniden BKM Tiyatro'da olacak.

FESTİVALİN İLKLERİ

Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak etkinlikler şöyle:

· Can Yılmaz & Zafer Algöz – Burda Olan Burda Kalır,

· Kalben – Komedi Dans Teklisi

· Yasemin Sakallıoğlu – Bir Dünya Anım Var

· Miray

· Lesli Karavil – Lesli ile Stand Up

· Tahsin Hasoğlu

· At Gözlüğü

· Akustik Komedi

· Sedef iybar & Danillo Zanna – Kalbe Giden Yol