İstanbul hafta sonu festivaline kavuşuyor

Salon İKSV’nin sınırlarını aşıp şehre yayıldığı etkinliği “Gezgin Salon” iki gün sürecek bir festivalle, 25-26 Haziran’da Parkorman’a konuk olacak. Biletlerin ön satışı bugün başlıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

Salon İKSV'nin iyi müziği Beyoğlu'ndaki evinden şehrin büyük sahnelerine taşıdığı Gezgin Salon serisi, 25-26 Haziran'da Parkorman'da iki gün sürecek renkli bir festival olarak geri dönüyor. Bu müzik maratonunun yıldızları; Berlin minimal teknosuyla Moderat, funk'ın Paris baş temsilcisi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen L'Imperatrice, en tatlı kederlerin grubu Cigarettes After Sex ve bizi Ortadoğu'ya doğru kolektif bir yolculuğa çıkaracak Tamino… Eklenecek sürpriz isimler de çok yakında duyurulacak.

MODERAT GERİ DÖNDÜ

Modeselektor'un Gernot Bronsert ve Sebastian Szary'siyle Apparat'ın Sascha Ring'inden oluşan Moderat, 2003 yılındaki ilk EP'leri Auf Kosten der Gesundheit ile sağlam bir temel attı. 2013 ve 2016'da birbirini takip eden II ve III albümlerinin ardından evleri Berlin'de 17 bin kişinin önündeki efsane konserden sonra uzun bir ara verdiler. MORE D4TA ile 6 yıllık araya son veren Moderat, albümde gitgide hayatımızı daha çok ele geçiren bilgi kirliliği ve izolasyon duygusuyla hesaplaşıyor. Yirmi yılı birlikte müzik yaparak geçirmiş üçlünün kendilerine has müziği ve estetiği yeni eserlerinde de öne çıkıyor.

RÜYA GİBİ KONSER

Kendi isimlerini taşıyan ilk albümleriyle The Independent tarafından “samimi ve hayaletimsi” olarak övülen, The Guardian'ın grubun “noir rüya popu”nu “2017'nin en iyileri arasında” gösterdiği Cigarettes After Sex rüya gibi bir gece yaşatmak için İstanbul'a geliyor. Stüdyolardan her zaman kaçındığını belirten grubun solisti Greg Gonzalez, dışarıda çalışılan yerin karakterinin ve ortamının müziğe eşsiz bir duygu kattığını söylüyor. İşte bu ses ve ortamın birleşimi Gonzalez'in sürükleyici ikinci albümü Cry'ın kalbine ve ruhuna yerleşiyor. İspanya'nın Mallorca adasındaki muazzam bir evde kaydedilen şarkılar, huzursuzluk veren güzelliği, erotik özlemi ve kaydın yapıldığı mekanın katı minimalizmini, pürüzsüz çizgilerini ve yumuşak ışığını yansıtıyor.

ORTADOĞU’YA YOLCULUK

Kökenleri Belçika, Mısır ve Lübnan'a dayanan Tamino, ilk albümü Amir'i 2018'de çıkardığında 21 yaşındaydı. Amir'de Tamino, romantizmden ıssızlığa kadar pek çok duyguyu dışarı vuruyor, farklı ruh halleri arasında geziniyor. Tüm dünyaya güçlü, içgüdüsel ve baştan sona pürdikkat dinlenecek şarkılarla dolu kayıtlar yapabildiğini gösterdiği Amir albümünde Brükselli Arap müzisyenlerden oluşan Nagham Zikrayat kolektifinin de katkısı bulunuyor.

BİLETLER SATIŞTA

Festivalin biletleri 28 Şubat'ta passo.com.tr ile İKSV ana gişeden genel satışa açılacak. Öğrenci bileti fiyatları Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak. Üyelikleriyle İKSV'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, biletlerini indirimli fiyatlarla ve öncelikli olarak alabiliyor. Biletler, Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri için bugün saat 10.30 ve Kırmızı Lale Kart üyeleri için ise 26 Şubat'ta saat 10.30'da satışa sunulacak.