İstanbul Havalimanı’nda film ve dizi çekmek isteyenlerin ödeyeceği para belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda film, dizi ve reklam çekmek isteyenlerin ödeyeceği ücret belli oldu. Çekim süresi 0 ila 3 saat arasındaysa bin 294 avro, 3 ila 6 saat arasındaysa 2 bin 586 avro, 6 ila 24 saat arasındaysa 4 bin 641 avro ödeme yapılacak.

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Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nda açılan İstanbul Havalimanı’nda film, dizi ve reklam çekmenin bedeli belli oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) internet sitesinde yayımlanan bir çizelgeyle fiyatlarla ilgili ayrıntıları açıkladı. Buna göre, çekim süresi 0 ila 3 saat arasındaysa bin 294 avro, 3 ila 6 saat arasındaysa 2 bin 586 avro, 6 ila 24 saat arasındaysa 4 bin 641 avro ödeme yapılacak. Havalimanında fotoğraf çekim ücreti ise günlük 663 avro oldu.

2 GÜN ÖNCEDEN İZİN ALINMALI

Fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, çekim yapılacak havalimanı başmüdürlüğü ve havalimanı/terminal işleticisinden 48 saat önceden yazılı izin alacak. Çekime ilişkin yazılı iznin alınmasını ardından çekim ücreti peşin olarak havalimanı işleticisine ödendikten sonra çekime başlanacak. Çekim esnasında faydalanılan elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. Günlük fotoğraf çekim süresi, çekimin başlamasını müteakiben 24 saatlik süreyi kapsayacak.



HABER AMAÇLI ÇEKİMLERDE ÜCRET ALINMAYACAK

Kamu kurum, kuruluşları adına özel kuruluşlarca yapılacak çekimlerde, DHMİ tarafından ya da adına yapılacak çekimlerde ve haber amaçlı çekimlerde ücret tarifesi uygulanmayacak. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. Tarifedeki ücretlere KDV dahil edildi.

BAGAJ TAŞIYICILARININ DA ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bu arada İstanbul Havalimanı için porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin alacağı ücret tarifeleri de belli belli oldu. Buna göre taşınacak eşya türüne göre el bagajları için adeti 8,50 TL, valiz için adeti 13 TL,kargo bagaj ücreti ise adeti ise 26 TL oldu.

AA