İstanbul için ne yapabiliriz?

Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan ve 22 genç sanatçının yer aldığı “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi, megakentin dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşünmemizi sağlıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

Sabancı Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen, “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen'in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının bir araya geldiği sergi, İstanbul'a dair bir durum tespitinde bulunuyor.

‘FARKINDALIK YARATACAK'

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, serginin açılışında yaptığı konuşmada “İnsanlık adına çok zor zamanlardan geçmemize rağmen Sabancı Topluluğu olarak her zaman, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandık ve işte tam da bu yüzden sanat dedik… Gençlerin başrolde olduğu bir sanat. Yaratıcı bakış açılarının toplumda farkındalık yaratacağını, bir ışık yakacağını, bir umut vereceğini düşündük. ‘Dün, Bugün, İstanbul' sergisi, bu inancımızın bir sonucu… Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.

GÖÇLERLE ZORLANIYOR

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de açılışta şöyle konuştu: “2010 yılında müzemizde açtığımız ‘Bizantion'dan Istanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı' adlı tarihi sergimizde İstanbul'un tüm tarihi boyunca ve de hâlâ sahip olduğu renkli kalabalığını, bu devingen kitlenin getirdiği enerjiyi, her türlü yeniliğe ayak uydurma becerisini; binlerce yıllık geçmişe rağmen yansıttığı gençliği, her yeniliği içine sindirme yeteneğini de anlatmaya çalışmıştık. Aradan 11 yıl geçti. Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller, İstanbul'u komşu kentlerle birleştirircesine genişleyen sınırlara ve pek çok Avrupa ülkesi nüfusunu aşan bir kitleye ev sahibi kılıyor. Bizler İstanbul'daki gelişme ve genişlemeleri, kurulan yeni beldeleri izlemekte zorlanıyoruz. Tarih boyunca dünyaya açık penceresiyle her türlü göç ve kalabalığı içine alıp sindiren İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz. ‘Dün, Bugün, İstanbul' sergisinde İstanbul'a bu kez tarihin ve arkeolojinin değil, genç sanatçıların çağdaş gözüyle bakacağız. Gençlerin enerjisinin hepimize iyi geleceğine inanıyorum.”