İstanbul ilçelerinde Beethoven konserleri

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde gerçekleşecek konserler öncesi, Mansur dinleyicilerle yarım saatlik bir söyleşi gerçekleştirecek. Beethoven ve eseri 5. Senfoni üzerinden gerçekleşecek söyleşide; dünyayı etkileyen besteci ve eseri dinleyicilere tanıtılırken, onu tanıyanlarla da felsefesi, etkileri ve bugünün bestecilerine düşündürdükleri üzerine sohbet edilecek.

“5'inci Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor” başlığıyla gerçekleşecek konserler; 27 Aralık'ta, saat 20.00'de Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 29 Aralık'ta saat 20.00'de Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 30 Aralık'ta ise saat 19.30'da Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde İstanbullularla buluşacak.



İYİ MÜZİK HERKESE ULAŞACAK

İBB, CRR Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştireceği ücretsiz konserlerle, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayıp daha önce senfoni orkestrası tarafından icra edilen bir konsere gitme fırsatı bulamamış İstanbullular için de bir imkân sunmuş oluyor. Böylece, CRR Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un; iyi müziği, dolayısıyla canlı müziği herkese ulaştırma amacı ve insanları klasik başyapıtlarla tanıştırma gayesi için de büyük bir adım atılmış oluyor.

2020 “Dünyanın en popüler bestecisi” olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı sebebiyle Beethoven Yılı olarak kutlanacak.