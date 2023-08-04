İstanbul meets Holland sergisi, Müze Gazhane’de ziyarete açıldı

Grafik sanatçısı Gea Zieverink'in karışık tekniklerden eserlerinin yer aldığı Istanbul meets Holland isimli sergi açıldı. Sanatseverler 31 Ağustos'a kadar Müze Gazhane'de sergiyi ziyaret edebilecek.

Sozcu.com.tr

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Hollandalı sanatçı Gea Zieverink’in eserlerinden oluşan sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş., İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Deventer Başkonsolosluğu’nun işbirliğiyle Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluştu.

Hollanda ve Türkiye arasındaki tarihi, ekonomik ve kültürel ilişkilere bağlı olarak gerçekleştirilen sergide, sanatçının karma, kolaj ve soyut eserleri yer alıyor.

Eserleri hakkındaki görüşlerini dile getiren Gea Zieverink, “Grafik eserlerimi ortaya koyarken ilhamımı zihnimden ve kalbimden alıyorum. Asla ticari kaygılar için endişe duymuyor ve taviz vermiyorum. Seri üretimim yok, zira her eser benzersizdir” dedi.

Hollanda ile geliştirilen kültürler arası ilişkinin bir simgesi olan sergi, sanatçıların birbirlerini tanıyabilmeleri, sanatseverlerin Hollanda’nın kültürel dokunuşlarını deneyimleyebilmeleri için önem taşıyor.

Sergi, 31 Ağustos’a kadar Müze Gazhane C Binası’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.