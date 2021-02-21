İstanbul Modern 17 yaşında

Eczacıbaşı Ailesi'nin 2004 yılında açmış olduğu ve ilk modern sanat müzesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Modern kurulduğu günden bu yana önemli sergilere ev sahipliği yaptı.

İstanbul Modern 17. yaşını geride bırakırken 8 milyon 200 binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı. 68 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi ve 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirilen müzede, yaklaşık bin sanatçının eserleri sergilendi. 825 bin çocuk ve genç, Modern Sanat'ın eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu.

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesinde, sergi salonları ve fotoğraf galerileri ile birlikte pandemi döneminde de sanatseverleri ağırlıyor. Beyoğlu'ndaki geçici sergi alanında önlemler eşliğinde devam eden sanat müzesine, sınırlı sayıda misafir alınıyor.

İstanbul Modern'deki son koleksiyon sergisinde, üç önemli yönelim bir araya getirildi. Koleksiyonda, Türkiye'de 1950 sonrası sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde ikonik örnekler üzerinden sunuluyor. Sergilerde, doğanın yitimine, kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının önlenemez artışına da dikkat çekiliyor.