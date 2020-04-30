İstanbul Modern Alfred Hitchcock’u anıyor

İstanbul Modern Sinema, British Film Institute tarafından restore edildikten sonra Türkiye'de ilk defa gösterilen Hitchcock imzalı dokuz sessiz filmi, canlı müzikler eşliğinde Hitchcock 9 adlı programla sinemaseverlerle buluşturmuştu.

Programın açılış gecesinde, 1929 yapımı gerilim-polisiye Şantaj (Blackmail) adlı film Replikas grubunun canlı müzik performansı eşliğinde 35mm formatında gösterilmişti.

İNTERNETTE YAYINA AÇILDI

Replikas'ın arşivinden grup üyesi Selçuk Artut tarafından derlenen, yalnızca davetlilerin katıldığı bu özel gösterim ve canlı performansa ait görüntüler, yönetmenin ölüm yıldönümünde tüm sinemaseverlere sunuluyor.

Bu özel geceye ait 16 dakikalık kesit, İstanbul Modern'in YouTube kanalında izlemeye açıldı.