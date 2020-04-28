İstanbul Modern’den çevrimiçi sanatçı filmleri sergisi

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi (online) bir sergi olarak gerçekleştiriyor. 13. yılında olan program bu sene “lisan” konusuna odaklanıyor.

Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrimiçi sergisinde sekiz film gösteriliyor.

Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir

Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar, Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).



LİSAN ÜZERİNE ODAKLANIYOR

Program 2020 yılında, hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan “lisan” üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programında yer alıyor.

2020’NİN KONUĞU ERGİN ÇAVUŞOĞLU

Programa bu yıl, İstanbul Modern'in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılıyor. Çavuşoğlu'nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern'in internet sitesinde hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor. Sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci programın 2020 konuğu Ergin Çavuşoğlu ile 30 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştiriyor.