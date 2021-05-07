İstanbul Modern’den çocuklara Lirik mi Geometrik mi? atölyesi

İstanbul Modern'in Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı'na katılan çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Lirik mi Geometrik mi? adlı atölye bu hafta sonu çocukları bekliyor. Atölye, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor. Renk ve şekillerin tarihte neden üretilmiş olabileceğini yorumlayarak başladıkları çalışmada çocuklar renk kullanımı ve üretim biçimleriyle birbirinden ayrışan lirik ve geometrik soyut çalışmaları karşılaştırıyorlar. Program şöyle: 4-7 yaş ve aileler için 8 Mayıs 11.00-12.00 / 8-12 yaş çocuklar için 9 Mayıs 11.00-12.00.