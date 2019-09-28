İstanbul Modern’e Atelier des Lumières Direktörü Michael Couzigou konuk oluyor

İstanbul Modern’in 2012 yılında başlattığı “Müzeler Konuşuyor” serisi, Fransa ile devam ediyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik programının dördüncü konuğu Atelier des Lumières Direktörü Michael Couzigou olacak. 3 Ekim’de gerçekleşecek söyleşide Couzigou, deneyimlerini paylaşacak

Paris'te dijital sanat alanına odaklanan bir sanat merkezi olarak 2018'de açılan Atelier des Lumières [Işıklar Atölyesi], ekim ayında ilk defa gerçekleştirilecek “Immersive Art Festival” başlıklı bir etkinlik planlıyor. Atelier des Lumières'de düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi aktaracak olan Couzigou, izleyici çepeçevre saran, katılımcıları yapıtlarla etkileşim kurmaya davet eden, mekânla bütünleşik dijital sanat çalışmalarını anlatacak.

MÜZELER KONUŞUYOR

İstanbul Modern'in güncel müzecilik alanında çok yönlü iletişim platformu oluşturan “Müzeler Konuşuyor” serisine bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'dan müze ve sanat kurumu yöneticileri katılarak izleyicilerle deneyimlerini paylaştı. İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'deki meslektaşları ve ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan “Müzeler Konuşuyor” 2019'da Fransa'yı ağırlamayı sürdürüyor.

PROGRAM

Tarih: 3 Ekim 2019 Perşembe

Saat: 19.00

Mekân: İstanbul Modern Sanat Müzesi

Ücretsiz düzenlenecek etkinlikte simultane çeviri yapılacak.