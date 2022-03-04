İstanbul Müzik Festivali 50. YAŞINI KUTLUYOR

6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, “İstanbul” teması altında müzikseverlere zengin program sunmaya hazırlanıyor.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 2022'de 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin teması ise ‘İstanbul' olacak. Festival 3 hafta boyunca 12 farklı mekanda Türkiye ve yurt dışından 65'in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. Festivali, şef ve besteci Tan Dun ile şef ve piyanist Thomas Ades'e verdiği eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerine ev sahipliği yapacak. Deutches Symphonie Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklar ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Alice Sara Ott gibi yıldız solistler de festivalin konukları arasında yer alacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) uzun yıllar sonra ilk defa 50. yılında yeniden festival mekanları arasında yer alacak. Festival kapsamında hafta sonları İstanbul'un farklı park ve mekanlarında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra İKSV Alt Kat iş birliğiyle gerçekleştirilen Müzikli Bir Hafta Sonu etkinlikleri ile çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler de düzenlenecek. (İHA)