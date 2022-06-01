İstanbul Müzik Festivali’nden ücretsiz konser ve etkinlik
İstanbul Müzik Festivali tüm İstanbulluların katılımına açık ücretsiz konser ve etkinlikler düzenliyor.
50. yaşını kutlayan İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivaldeki ücretsiz etkinlikler bu yıl Şerefiye Sarnıcı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda yapılacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival için bu yıl seçilen tema ‘İstanbul.’
10 Haziran’da saat 21.00’de Şerefiye Sarnıcı’nda Çağlar Fidan, Asineth Fotini Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16 ve 17’nci yüzyıl Osmanlı-Türk müziğinden örnekler sunacak.
Üçlünün, İstanbul’a özel olarak kurguladıkları ‘İstanbul: Şehrin Müziği’ başlıklı konserde, Osmanlı İstanbul’unda doğmuş veya yaşamış farklı dinlere mensup bestecilere ait eserler izleyicilerle buluşacak.
11 Haziran’da Fenerbahçe Parkı’nda, 18 Haziran’da ise Yıldız Parkı’nda gerçekleşecek ‘Müzikli Bir Hafta Sonu’ programında Atölye Pikolo, 3-6 yaş grubuna yönelik ‘Ses Ver, İlham
Ver’ başlıklı atölye düzenleyecek.
REZERVASYON GEREKİYOR
Çocuklar farklı müzik aletlerini tanıyarak sesleri dinleyecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacak.
Atölyenin ardından 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik ‘İstanbul Efsaneleri’ başlıklı eser sahnelenecek.
Her iki parktaki etkinlik de saat 16.00’da başlayacak.
Kapasitenin sınırlı olduğu ücretsiz etkinlikler için rezervasyon.iksv.org/muzikfestivali adresinden yer ayırtmak gerekiyor.