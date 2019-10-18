İstanbul Resitalleri basladı

İstanbul Resitalleri 2019-2020 Sezonu, ödül ünvan ve kraliyet nişanlarıyla donatılmış, uluslararası usta ve şampiyon virtüözleri ağırlıyor… Bugüne kadar 80'den fazla uluslararası sanatçı ile 100'den fazla resitale ev sahipliği yapan İstanbul Resitalleri, şehrin en gözde klasik müzik etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Her aya özel konuk

Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşen İstanbul Resitalleri, her ay özel bir resital ile hem dünya salonlarının uluslararası gözde virtüözlerini İstanbul'a davet ederek kentin kültürel hayatına katkıda bulunuyor hem de İstanbul adının uluslararası platformda bir kez daha saygıyla anılmasını sağlıyor…

Finghin Collins geliyor

İstanbul Resitalleri'nin 13. Sezon Açılışı, YouTube videoları 40 milyondan fazla izlenen ve “Rahmaninov Kraliçesi” olarak tanımlanan Ukrayna asıllı Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa ile 12 Ekim'de gerçekleşti. İsviçre'de düzenlenen Clara Haskil Uluslararası Piyano Yarışması 1999 birincisi, “New Ross” ve “Music for Galway” gibi İrlanda'daki iki önemli festivalin de müzik direktörü, İrlandalı virtüöz Finghin Collins ise 2019'un son resitalini 20 Aralık'ta verecek.

İstanbul Resitalleri yeni yılı, Japonya'dan Amerika'ya uzanan bir coğrafyada Suntory Hall, Wigmore Hall, Viyana Konzerthaus ve Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında konserler veren; Tchaikovsky ve ARD gibi iki önemli uluslararası yarışmanın ödüllü ismi çellist Alexander Chaushian ile 18 Ocak'ta karşılıyor.

Haziranda sona eriyor

SoYoung Yoon ve Mario Haring 14 Şubat'ta İstanbul Resitalleri için duo resitalde bir araya gelecek. Resitaller, 14 Mart'ta, günümüz klasik müzik dünyasının ünlü ismi İngiliz piyanist Imogen Cooper'ı, 10 Nisan'da İrlandalı usta piyanist Barry Douglas'ı, 16 Mayıs'ta İngiliz piyanist Christian Blackshaw'u, 12 Haziran'da ise Japon piyanist Momo Kodama'yı ağırlayacak.