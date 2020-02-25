İstanbul Sanat ve Antika Fuarı sona erdi

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 4 gün boyunca 28 bin 500 kişiyi ağırladı. Fuarda 80 antikacıdan 10 bin antika obje, 300'ü aşkın sanatçıdan 2 bin sanat eseri sergilendi.

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın piyano resitali eşliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça büyük oldu.



4 gün boyunca binlerce sanatseveri ağırlayan fuarda, yerli ve yabancı birçok sanatçının eseri beğeni toplarken; Osmanlı Saray Saati, 100 yılı aşkın antika parfüm şişe koleksiyonları, II. Abdülhamit'in tahtı, yüzyıllardır hasar görmeden saklanan porselen eşyalar, tarihimize tanıklık etmiş nadide eşyalar, antika halılar ve daha birçok değerli sanat eseri ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.



Sanat alanındaki etkinliklerin hız kesmeden devam etmesini dile getiren Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan “Bu projeyi hayata geçirmek isteyerek yola çıktık ve başardık. Fuarımızda yaklaşık 120 firma yer aldı. Bu kapsamda fuar çağdaş sanattan, yakın dönem Türk ressamlarına ve tarihimize iz bırakmış antika objelerin ev sahipliğini yaptığı bir organizasyon” dedi.