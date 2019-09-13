İstanbul Şehir Tiyatroları ne zaman açılacak? İBB Şehir Tiyatrosu 2019 2020 sezonu biletleri ne zaman satışa çıkacak?

İstanbul Şehir Tiyatlarıları'nda yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala perdelerini açacağı tarih tiyatro severler tarafından merak ediliyor. Birbirinden eşsiz eserlerin sahneleneceği İBB şehir tiyatroları bu yıl ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İBB Şehir Tiyatrolar yeni oyunlarla sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi yine sonbahar aylarında başlayacak olan 2019 – 2020 sezonunda yeni oyunlarla yeni sezona “merhaba” diyecekler. İşte İstanbul Şehir Tiyatroları’nın başlayacağı tarih…

ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Şehir Tiyatroları her sene genel olarak Ekim ayında perdeleri açıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca yeni sezon bilet satışlarına yönelik de henüz bir açıklama yapılmadı.