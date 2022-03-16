İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeni dönem

İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl sahne sanatları alanından bir oyuncu, yönetmen, dramaturg ya da bir yazarın artistik yaklaşımını yansıtacak bir programla gelecek.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, vakfın 50. yıl dönümünde yeni bir programla devam edecek. Festivalin programı bu yıldan itibaren, sahne sanatları alanından bir oyuncu, yönetmen, dramaturg ya da bir yazarın artistik yaklaşımını yansıtacak.

Küratöryel bir bakış açısıyla oluşturulacak festival programında ulusal ve uluslararası yapımların yanı sıra festivale özel yapımlar da yer alacak.

FESTİVALİN KÜRATÖRÜ IŞIL KASAPOĞLU

26. İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100’den fazla oyunla ve kurucusu olduğu topluluklarla, Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden biri olan Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek.

Festival, Kasapoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan programıyla kasım ayında tiyatroseverlerle buluşacak.

IŞIL KASAPOĞLU KİMDİR?

Işıl Kasapoğlu, Galatasaray Lisesi’nin ardından Paris Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde gördüğü eğitimini 1981’de tamamladı.

198’'de Paris’te Theatre à Venir adlı tiyatroyu kurarak birçok oyun yönetti, festivallere katıldı ve turneler düzenledi.

İBB Şehir Tiyatroları’nın davetiyle Türkiye’ye gelerek çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Devlet Tiyatroları’nda yönetmen olarak çalıştığı süre boyunca, Türkiye’nin birçok şehrinde oyunlar sahneledi.