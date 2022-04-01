İstanbul’a caz geliyor

29. İstanbul Caz Festivali, pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından kapılarını 25 Haziran’da açıyor. Festival, 7 Temmuz’a kadar 200’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak...

Nazan DOĞANER HALICI

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali, cazın yıldızlarını müzikseverlerle buluşturacak. Bu yıl ‘Bizi buluşturan festival' temasıyla hayata geçirilecek olan festival, 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un farklı mekanlarında konuk edecek.

‘HEPİMİZE İYİ GELECEK'

29. İstanbul Caz Festivali'nin programı Salon İKSV'de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner “29. İstanbul Caz Festivali'nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum” derken, Festival Direktörü Harun İzer, “Bu yaz da ağırlıklı olarak açık hava mekanlarında gerçekleştirilecek festivalde, içimizi ısıtacak tanıdık isimlerin yanı sıra birbirinden özel, farklı projeler ve yeni müzisyenler yer alıyor. Bir arada olmak, festivalde buluşmak eminim hepimize iyi gelecek; bütün müzikseverleri festivalimize bekliyoruz” dedi.

LİSTEDE YOK YOK

13 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında güncel cazın efsane sesi ve beş Grammy Ödüllü kraliçesi Dianne Reeves, zarif pop-caz vokali ile ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melody Gardot, 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran gerçek bir müzik üstadı John McLaughlin, ilk İstanbul konseriyle modern caza yenilikçi bir nefes getiren Enrico Pieranunzi, Türkiye'nin en büyük rock yıldızlarından Teoman, gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle Kalben, insan ruhuna dokunabilmeyi amaç edinmiş klarnet üstadı Yom, farklı tınılarını müziğinde işleyen rock grubu Boom Pam, afrobeat ile funk'tan beslenen Kutiman ve daha nice isim var.

PARKLARA YAYILACAK

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki parklara yayılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli… Festivalin en özel etkinliklerinden +1'li Gece Gezmesi ise bu yıl yeniden Kadıköy'ün sevilen mekanlarında tek gecelik bir müzik maratonu olarak düzenleniyor. Festivalde 20 yıldır devam eden Genç Caz projesi 20. yılında Genç Caz+ adını alarak yaratıcı genç müzisyenleri daha geniş bir çerçevede desteklemek üzere yola çıktı. Genç Caz+'ya seçilecek müzisyen ve topluluklar ayrıca Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkanını bulacak.