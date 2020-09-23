İstanbul’da ‘Barok gecesi’

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 19-27 eylül tarihleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde devam ediyor.

Festival kapsamında dün akşam ‘Barok Gecesi Konseri’ gerçekleşti.



Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri; soprano Otilia İpek, mezzosoprano Barbora Hitay, bariton Kevork Tavityan, bas Suat Arıkan ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko sahnedeydi. Orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile birlikte sanatseverlere unutulmaz bir barok gecesi yaşattı.

USTALARIN ESERLERİ PROGRAMDA YER ALDI

Batı Avrupa klasik müziğinde yaklaşık 1600 -1750 yılları arasındaki dönemi tanımlamak için kullanılan “Barok Müziği”ne, yaşadıkları bu dönemde değerler kazandırmış besteciler; Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Tommaso Giordani, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Francesco Durante, Francesco Cavalli'ye ait eserler programda yer aldı.



11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma“ operası ile kapanışını yapacak.