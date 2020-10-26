İstanbul’da bir ‘dostluk zinciri’

Fransız sanatçı Saype´nin geçen yıl haziran ayında başlattığı "Beyond Walls" projesinin sekizinci durağı İstanbul oldu. Daha önce Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturan Saype, bu kez de Avrupa ve Asya´yı kavuşturmak için İstanbul Boğazı'nı geçti.

Birliği, karşılıklı yardımlaşmayı ve duvarların ötesinde ortak çabayı simgelemek amacıyla daha önce Paris, Andorra, Cenevre, Berlin, Ouagadougou, Yamoussoukro ve Torino´da birbiriyle tokalaşan iki eli çimenlerin üzerine çeşitli boyalarla resmeden Saype, sekizinci eserini de İstanbul´da oluşturdu.

Daha önce Avrupa ve Afrika kıtalarını buluşturan Saype, bu kez de Avrupa ve Asya´yı kavuşturmak için İstanbul Boğazı’nı geçerek, şehirden şehre, kıtadan kıtaya, batıyla doğuyu sarmalayan büyük bir dostluk zinciri çizmeyi hedefliyor.

Sanatçı, İstanbul’daki eserini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Beşiktaş Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi, İsviçre Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Türkiye ve UPS’in desteği ile oluşturdu.

Projeyle ilgili DHA’ya konuşan Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız, “Beşiktaş sınırları içerisinde bizlere umudu ve birlikteliği derinden hissettiren çok değerli bir sanatçıya ve eserine ev sahipliği yapmaktayız.

Saype’nin dünyanın en büyük insan zincirini yaratma amacıyla çıktığı yolda Paris, Andorra, Cenevre, Berlin ve Torino gibi kentlerden sonra şimdiki durağı İstanbul. İnsanlar ve kültürler arasında kurulan bu köprünün ayaklarından birinin Beşiktaş´tan yükselmesi bizi gururlandırıyor” dedi.