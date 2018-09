İstanbul’da büyük festival

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Anadolu’da düzenlediği festivaller ile dikkat çeken Milyon Yapım, by jez Milyon Beach Kilyos'ta büyük bir festivale imza atacak. 13 – 16 eylül tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşmesi planlanan 4 günlük festivalde, 3 büyük sahnede farklı türlerde onlarca müzisyen sahne alacak. ‘Yüzdeyüz müzik ve eğlence’ sloganı ile yola çıkan festivalde hem müziğin hem de denizin tadı çıkarılacak. Yepyeni bir sezona ve sonbahara merhaba demek üzere, sizleri bu eşsiz festivale bekliyoruz.

İŞTE, PROGRAM…

13 Eylül Perşembe

Amfi tiyatro

Pilli Bebek (akustik)

Birsen Tezer

Mehmet Güreli

Otopark

Emre Aydın

Feridun Düzağaç

maNga

Pamela

Son Feci Bisiklet

Gökcan Sanlıman

Sahil

Zakkum

Niyazi Koyuncu

Russkaja

Red Snapper

Palmiyeler

After party: islandman

14 Eylül Cuma

Amfi tiyatro

Pentagram (akustik)

Sena Şener

Tuna Kiremitçi

Otopark

Şebnem Ferah

Mabel Matiz

Pinhani

Pera

Gülçin Ergül Arabesk

Marla

Sahil

Sagopa Kajmer

Another Sky

Orkesta Mendoza

Rich Thair

Cihangir Aslan

After party Hey! Douglas

15 Eylül Cumartesi

Amfi tiyatro

Hüsnü Arkan

Özge Fışkın

Gürol Ağırbaş

Otopark

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Fatma Turgut

Baba Zula

Deniz Tekin

What da Funk

Sahil

Adamlar

Anna RF

TootArD

Nova Norda

The Away Days

after party Dave Rowntree dj set (BLUR)

16 Eylül Pazar

Amfi tiyatro

Yeni Türkü

Rubato

Ezgi Aktan

Otopark

Mor ve Ötesi

Hayko Cepkin

Umut Kuzey

Kalben

Çamur

YÖKŞ

Sahil

Cem Adrian

Gaye Su Akyol

Jakuzi

In Hoodies

Supernova

after party Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)