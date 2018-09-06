İstanbul’da büyük festival

Anadolu’da düzenlediği festivaller ile dikkat çeken Milyon Yapım, by jez Milyon Beach Kilyos'ta büyük bir festivale imza atacak. 13 – 16 eylül tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşmesi planlanan 4 günlük festivalde, 3 büyük sahnede farklı türlerde onlarca müzisyen sahne alacak. ‘Yüzdeyüz müzik ve eğlence’ sloganı ile yola çıkan festivalde hem müziğin hem de denizin tadı çıkarılacak. Yepyeni bir sezona ve sonbahara merhaba demek üzere, sizleri bu eşsiz festivale bekliyoruz.
İŞTE, PROGRAM…
13 Eylül Perşembe
Amfi tiyatro
Pilli Bebek (akustik)
Birsen Tezer
Mehmet Güreli
Otopark
Emre Aydın
Feridun Düzağaç
maNga
Pamela
Son Feci Bisiklet
Gökcan Sanlıman
Sahil
Zakkum
Niyazi Koyuncu
Russkaja
Red Snapper
Palmiyeler
After party: islandman
14 Eylül Cuma
Amfi tiyatro
Pentagram (akustik)
Sena Şener
Tuna Kiremitçi
Otopark
Şebnem Ferah
Mabel Matiz
Pinhani
Pera
Gülçin Ergül Arabesk
Marla
Sahil
Sagopa Kajmer
Another Sky
Orkesta Mendoza
Rich Thair
Cihangir Aslan
After party Hey! Douglas
15 Eylül Cumartesi
Amfi tiyatro
Hüsnü Arkan
Özge Fışkın
Gürol Ağırbaş
Otopark
Athena
Selda Bağcan & Boom Pam
Fatma Turgut
Baba Zula
Deniz Tekin
What da Funk
Sahil
Adamlar
Anna RF
TootArD
Nova Norda
The Away Days
after party Dave Rowntree dj set (BLUR)
16 Eylül Pazar
Amfi tiyatro
Yeni Türkü
Rubato
Ezgi Aktan
Otopark
Mor ve Ötesi
Hayko Cepkin
Umut Kuzey
Kalben
Çamur
YÖKŞ
Sahil
Cem Adrian
Gaye Su Akyol
Jakuzi
In Hoodies
Supernova
after party Richard Colburn / Belle & Sebastian (DJ Set)