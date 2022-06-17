İstanbul’da caz vakti

Bu yıl 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali 25 Haziran’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festival, bu yaz da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını müzikseverlerle buluşturacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nca (İKSV) gerçekleştirilen 29. İstanbul Caz Festivali, dopdolu bir programla başlıyor… Festival, bu yıl 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200'ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 13 günlük maratonda konser verecek isimler arasında güncel cazın efsane sesi ve beş Grammy Ödüllü kraliçesi Dianne Reeves, zarif pop-caz vokali ile ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melody Gardot, 3 farklı nesli caz ve rock gitarcılığıyla tanıştıran gerçek bir müzik üstadı John McLaughlin, ilk İstanbul konseriyle modern caza yenilikçi bir nefes getiren Enrico Pieranunzi, Türkiye'nin ünlü rock yıldızlarından Teoman, gitarına eşlik eden eşsiz sesiyle Kalben, insan ruhuna dokunabilmeyi amaç edinmiş klarnet üstadı Yom gibi daha pek çok isim var.

PARKLARDA KONSER

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki parklara yayılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli. Festivalin en özel etkinliklerinden +1'li Gece Gezmesi ise bu yıl yeniden Kadıköy'ün sevilen mekanlarında tek gecelik bir müzik maratonu olarak düzenleniyor.

İstanbul Caz Festivali'nin müzikal çeşitliliği ve kentle ilişkisi açısından öne çıkan, İKSV'nin en genç, en dinamik etkinliklerinden biri olduğunu belirten İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, ‘Bugüne dek festival aracılığıyla Türkiye ve yurtdışından çok sayıda önemli ismi müzikseverlerde buluşturduk. Genç Caz gibi programlarla genç müzisyenlere festivalde alan açtık, Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması'yla ülkemizdeki müzisyenlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracılık ettik. Festival tüm bu özellikleriyle dünya çapında caz festivalleri arasında saygın bir yer edindi. 29. İstanbul Caz Festivali'nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ…

Bu arada İstanbul Caz Festivali 2019'da katıldığı, uluslararası müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini gözeten Keychange programının hedeflerini bu yıl da takip ediyor. Müzik festivallerinin programlarında 2022 yılına kadar en az yüzde yüzde 50 oranında cinsiyet dengesini sağlama sözünü içeren Keychange programı, müzik sektöründe cinsiyet eşitliğini teşvik eden İngiltere merkezli öncü bir uluslararası girişim. İstanbul Caz Festivali, bu yılki programı ile Keychange hedeflerine göre yüzde 50 bir oran ile sözünü tutuyor. Bu oran festival programındaki müzik topluluklarında en az bir kadın veya cinsiyet azınlığı üye içermek olarak ölçümleniyor.