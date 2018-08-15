İstanbul’da İngiliz rock rüzgarları esti

Festival markası İstanbul Blue Night, BKM organizasyonuyla İngiliz Rock müziğinin asi çocuğu Liam Gallagher ve Britpop’un temsilcilerinden Starsailor’ı önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir seyirci topluluğu ile ağırladı.

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AĞUSTOS SICAĞINA UNUTULMAYACAK FESTİVAL NEFESİ

İstanbul Blue Night kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta gün, saat 14:30'da genç rock topluluğu Yokuz ile başladı. Ardından Oceans Of Noise, Evrencan Gündüz ve Adamlar performansları ile seyircileri geceye hazırlarken, Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi hafızalara kazınan şarkılarıyla sahnedeydi.

POST-BRITPOP'UN RUHU: STARSAILOR

Mor ve Ötesi'nin ardından sahne alan, 2001'de çıkardıkları “Fever” adlı single ile “İngiltere'nin en iyi çıkış yapan grubu” ünvanını kazanmış alternatif rock grubu Starsailor, 8 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. Grup, geçen Eylül ayında çıkan son albümleri “All This Life”dan seslendirdikleri şarkılarla İngiliz alternatif rock müziğinin esintilerini boğaza yaydılar.

İSTANBUL LIAM'I, LIAM İSTANBUL'U ÇOK SEVDİ

90'lı yılların efsanevi İngiliz rock grubu Oasis'in kurucusu ve solisti Liam Gallagher Türk seyircisi ile muhteşem bir buluşma yaşadı. Uzun yıllardır Türkiye'ye gelmesi beklenen ve ülkemizde hatırı sayılır bir hayran kitlesi barındıran Gallagher, geçen Ekim ayında çıkardığı ilk solo albümü “As You Were”ün dünya turnesi kapsamında hem yeni hem de klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

İstanbul'u Türkçe selamlayan Britpop'un altın çocuğu Gallagher'ın konser öncesi gerçekleştirdiği şehir ve Boğaz turundan sonra ilk kez geldiği İstanbul için yorumu; “Benzersiz bir şehir, kendimi Star Wars filminin setinde gibi hissediyorum” oldu. Liam Gallagher sahnede kaldığı süre boyunca seslendirdiği 15 şarkı ile hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.