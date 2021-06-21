İstanbul’da parklar bahçeler konser alanı oldu, Dünya Müzik Günü coşkuyla kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü konser serileriyle kutladı. İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklerle müzik parklara, meydanlara ve sokaklara taşındı. Pandemi nedeniyle bu yıl sekteye uğrayan sektörde, yılın en uzun müzik günlerinden birisi yaşandı.

‘Dünya Müzik Günü’ konserleri, Tuzla'dan Beylikdüzü'ne İstanbul'un 17 farklı noktasında sabah erken saatlerde başlayıp akşama kadar devam etti. Farklı tarzdan sanatçıların yer aldığı etkinlikler, İBB Saraçhane Binası önünde İBB Orkestralar Müdürlüğü Kent Orkestrası'nın kapanış konseriyle sona erdi. Etkinlikler İBB TV'den canlı olarak yayınlandı.

1981 yılında Fransa’da başlayan ‘Dünya Müzik Günü’, kısa sürede Avrupa'da ve kıtayı aşarak dünyanın farklı ülkelerinde kısa sürede benimsendi. Günümüzde yaklaşık 130 ülkede bin kentte kutlanan Dünya Müzik Günü'nde ‘her yerde herkes için müzik' anlayışıyla ücretsiz konserler düzenleniyor. Profesyonel ve amatör müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek ve halkı müzikle buluşturmak amaçlanıyor.

İMAMOĞLU: MÜZİSYENLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da Dünya Müzik Günü'nü coşkuyla kutluyoruz. İstanbul'un 17 noktasına kurduğumuz sahnelerle mini konserler yapıyoruz, müzisyenlerimize destek oluyoruz” açıklamasında bulundu.