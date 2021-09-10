İstanbul’da Senfonik Yaz Akşamları devam ediyor

Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası’nın “İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin üçüncü konseri “Dansa Davet” 20 ve 21 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

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Şef Cem Mansur ve Atıf Taner Çolak'ın yönettiği CRR Senfoni Orkestrası, genç keman sanatçısı İdil Yunkuş'a eşlik etti. Klasik müziği kentin iki yakasındaki parklarda ve meydanlarda İstanbullularla buluşturmayı amaçlayan CRR Senfoni Orkestrası'nın, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konseri ve Topkapı Şehir Parkı'nda ücretsiz gerçekleştirdiği konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Konser dizisin sonuncusu olan “Masallar” konseri ise 17 Eylül Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, ertesi gün de yine ücretsiz olarak Kalamış Sahil'de gerçekleştirilecek.