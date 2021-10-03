İstanbullu en çok bu kitapları alıp okuyor

İstanbul’da kütüphanelerden en çok ödünç alınan üç kitap arasında, “Vadideki Zambak” “İnce Memed” ve “Harry Potter” serisi var…

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Atatürk Kitaplığı ve 22 kütüphane ile İstanbul Kitapçısı'nın verileri İstanbulların kitap okuma tercihlerini ortaya koydu. Taksim'deki Atatürk Kitaplığı, İBB'nin en zengin koleksiyona sahip kütüphanesi. Bu bakımdan İBB Atatürk Kitaplığı'nın verileri, İstanbul halkının okuma tercihleri ile ilgili önemli bir kaynak.

İNCE MEMED İLK SIRADA

İBB Atatürk Kitaplığı'nın haziran-temmuz ayı verilerine göre Honoré de Balzac'ın klasik eseri “Vadideki Zambak”, en çok ödünç alınan kitap oldu. Mario Puzo'nun “Omerta: Suskunluk Yasası” kitabı da listede yer aldı. Yerli yazarlar arasında ise Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” de en çok ödünç alınan kitaplardan. İBB'ye bağlı diğer 22 kütüphaneden de İstanbullular ödünç kitap alarak okuyabiliyor.

Bu 22 kütüphaneye ilişkin istatistiklere göre; Yaşar Kemal'in 1955- 1987 arasında yazdığı ve dört ciltten oluşan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Çukurova'da geçen ölümsüz eseri “İnce Memed”, en fazla ödünç alınan yerli roman. En çok okunan ikinci yerli

eser, Reşat Nuri Güntekin'in “Acımak” adlı kitabı oldu. Yabancı yazarlar listesinin zirvesinde ise İngiliz yazar J. K. Rowling'in popüler eseri “Harry Potter” serisi yer alıyor.

230 BİN KİTAP SATILDI

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan kapanma döneminde İstanbulluların, istanbulkitapcisi.com adresi üzerinden verdiği kitap siparişleri de okuma alışkanlıkları ile ilgili başka bir tabloyu ortaya koydu. 2021'in ilk altı ayında, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda 233 bin kitap satıldı. En çok sipariş edilen kitap, Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un son kitabı “Veba Geceleri” oldu. “Veba Geceleri”ni, Amin Maalouf'un “Empedokles'in Dostları” izledi. Doğan Cüceloğlu'nun “Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler” kitabı, Murat Ağırel'in “Parsel Parsel” kitabı, Zülfü Livaneli'nin “Balıkçı ve Oğlu” isimli eseri en çok satan ilk 5 kitap arasında yer aldı. 2020 yılında en çok satan ilk 3 kitap ise şunlar oldu: “Victor Hugo-Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Jose Saramago-Körlük, Stefan Zweig-Olağanüstü Bir Gece.”