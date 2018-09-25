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İstanbullu Gelin’e Yunanistan’dan ödül
İstanbullu Gelin’e Yunanistan’dan ödül
İstanbullu Gelin dizisi 24. Mediamixx Festivali'nde Crossing Culture ödülüne layık görüldü.
Kültür Sanat 25 Eylül 2018 - 12:26

Yunanistan Selanik'te bu yıl 24.'sü düzenlenen MediaMixx TV Festivali'nde İstanbullu Gelin dizisine sürpriz bir ödül geldi. Dünya çapında medya sektöründen pek çok profesyonelin katılım gösterdiği Golden Umbrella Televizyon Ödülleri’nde, bu yıl ilk kez Crossing Cultures adlı yeni bir kategori açıldı. İlk kez açılan kategorideki ilk ödüle Yunanistan'da da izlenen İstanbullu Gelin dizisi layık görüldü.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in İstanbullu Gelin, Arnavutluk, Yunanistan, Meksika ve Kosta Rika gibi 20 farklı ülkede izleniyor.

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