İstanbullular ateş dansıyla nefeslerini tuttu, flamenkoyla büyülendi

İstanbullular 'Dünya Dans Günü'nü şehrin farklı noktalarında dünyaca ünlü müzik türlerinin keyfini çıkararak kutladı. Şehrin meydanlarını, parklarını, iskelelerini ve kültür merkezlerini dopdolu performanslarla canlandıran dans gösterileri 7'den 70'e tüm İstanbulluların ilgi odağı oldu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Dünya Dans Günü’ kapsamında dünyaca tanınmış müzik türlerini İstanbul’a taşıdı.

Etkinlikler, flamenkodan modern dansa, çocuk balesinden ateş dansına, gösteri sanatlarından kabile danslarına kadar çeşitli coğrafyalara özgü olmasının yanı sıra, 7’den 70’e hitap eden gösteriler ile zengin bir dans koreografisi sundu.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Dünyaca ünlü müzik türlerinin şehirle harmanlandığı gösterilerin, ikonik, renkli enerjisini tüm gün boyunca hisseden müzik ve dansseverler ateş dansları ile nefeslerini tuttu, DJ performanslarıyla eğlendi, flamenkoyla büyülendi.

Dünyanın dört bir tarafında dans gösterisi ile kutlanan bu özel günde İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Maçka Demokrasi Parkı, Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar İskeleleri, Haliç Metro Parkı ile İBB Ümraniye ve Bakırköy Kültür Merkezleri’nde büyüleyici anlara ev sahipliği yaptı.

İSTANBULLULAR KEYİF DOLU ANLAR YAŞADI

İstanbul’un kamusal alanlarının tüm gün boyunca kıpır kıpır olduğu Dans Günü’nde gösteriler, gündüzden geceye festival havasında sürdü.

Hareketli Latin dansları ve hiphop karışık performanslarla ise baharı şehrin açık alanlarında tadan İstanbullular bu eğlenceli anları birlikte çıkarttı. Flash mob tekniğiyle yapılan danslarda topluluğun arasından çıkan dans grupları ise vatandaşları mutlu etti.

İstanbul gecelerine ışıltı katan dans performansları, halka şehrin yeşillik alanlarında keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Dans gösterileri, şehrin 8 farklı noktasında dinamizmi doruklarda yaşattı.