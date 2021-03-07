İstanbul’un 1600 yıllık surları hayat buluyor!

Kara surlarının restorasyonu için Prof. Dr. Engin Akyürek, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'ın yer aldığı bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulu'nun yaptığı incelemelerin ardından öncelikli olarak risk içeren 20 burç ve sur duvarlarında restorasyon için çalışma yapıldı. Kara surları üzerinde yüksek risk altında olduğu belirlenen 9 burçta restorasyon için ilk adım atıldı. Restorasyonun ilk aşamasında Yedikule Zindanları'ndan Belgrad Kapı'ya kadar olan 300 metrelik bölümde yer alan riskli 5 burcun kapsamlı onarım çalışmasının bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Vatan Caddesi ile Sulukule Kapı arasındaki alanda bulunan 4 burç ile sur duvarlarında da çalışmalar aynı şekilde başladı.

NELER YAPILACAK?

Restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle tehlike arz eden burçlarda askı platform iskeleleri kurularak hasarlı alanlara müdahale edilecek. Geçmiş dönemde yıkık şekilde yerde duran sur taşları numaralandırılarak özgün yerlerine konulacak. Tarihi esere minimum müdahale ilkesi ile yaklaşılarak enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırma işlemleri yapılacak. Duvar statiğini etkileyecek şekilde boşalmış alanlarda geçici ahşap tamamlamalarla duvarlar sağlamlaştırılacak. Sur duvarlarında hasara sebep olan ağaç kökleri ve bitkilenmeler temizlenecek. Beklenen büyük İstanbul depreminin sur duvarlarında yıkıma neden olmaması için başlayan güçlendirme çalışmaları da Bilim Kurulu denetiminde devam edecek.

YÜRÜYÜŞ ROTASI

İki etap halinde başlatılan restorasyon çalışmasının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında kara surları aksı ziyaretçi merkezleri ve yürüyüş rotalarıyla birlikte yeni bir turizm merkezi haline gelecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta, restorasyon çalışmalarının başladığı kara surlarının Yedikule bölümünde Bilim Kurulu üyeleri, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Sözcüsü Murat Ongun ile birlikte incelemelerde bulundu. İmamoğlu, yaşanan ihmale dikkat çekerek “Dünya mirası olan bu noktalarda uzun süre bir ihmal yaşanmış. Bu manzarayı görmek, bu süreçlerin 2021 yılında yaşanmış olması bizleri elbette üzüyor. 25 yılı aşkın bir süredir burada hemen hemen hiçbir dokunuşta bulunulmamış. Ama biz bunu yapacağız” diye konuştu.

64 burç hasarlı olarak ayakta

Güneyde Marmara kıyısından başlayarak kuzeyde Haliç'e doğru 7.2 kilometre boyunca devam eden İstanbul Kara Surları, 1600 yıl önce 413-422 yılları arasında inşa edildi. Kara surları, 1985 yılında Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye ve Zeyrek ile birlikte UNSECO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Savaşlara, büyük depremlere tanıklık eden tarihi surlar, günümüze kadar zor da olsa ayakta kalmayı başardı. 110 burçtan oluşan sur sistemi, 365 bin metrekarelik duvara sahip. Burçların 16'sı geçtiğimiz yıllarda onarılırken, 16 burç zaman içinde yok oldu. 64 burç da hasarlı bir şekilde günümüze kadar ulaştı. Tarihi surlarda son onarım 1991 yılında yapıldı. 30 yıldır çivi dahi çakılmayan yok olma tehlikesi ile karşıya olan surlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) restorasyon çalışması başlattı. Restorasyon kapsamında burçların doğal haline kesinlikle zarar verilmeyecek.