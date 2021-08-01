İstanbul’un belleği Saraçhane’ye geliyor

Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi, uzun uğraşlar sonra hayata geçiriliyor. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, “Kütüphanenin ana teması İstanbul’un kent kültürü ve belleğini beslemek olacak” dedi.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan Saraçhane'deki İBB binasını kütüphaneye dönüştürme projesi başlıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, koruma kurulunun projeye mayıs ayında onay verdiğini ve birkaç ay içinde uygulama projesinin başlayacağını açıkladı. Saraçhane İBB binasının B Bloğu bir yıl içinde kütüphaneye dönüşecek.

ARŞİV ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Bu kütüphanenin İstanbul'un belleği olmasını hedeflediklerini dile getiren Polat, “Bir araştırmacı olsam şehrin meclis tutanaklarına burada ulaşmak isterdim. Bir şehrin nasıl değiştiğinin belgesi o tutanaklar. İBB'nin arşivinin erişilebilir olması ana arayışımız. Şehir, kent, tarih ve İstanbul ile ilgili bütün kaynakların burada olması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz bir yandan. Saraçhane'deki kütüphanenin ana teması İstanbul'un kent kültürü ve belleğini beslemek olacak” diye konuştu.

ÇATI KATI HALKA AÇILACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, proje hakkında bilgi verdi: “İBB'nin bazı birimleri taşınacak. Memurların ofisleri kullanım oranı üçte bire düşecek. Kütüphane ilk etapta B Blok'ta ilk üç kata kurulacak. Bahçede bazı düzenlemeler yapılacak. Otoparkı kaldırıp yeşil alan olarak düzenleyeceğiz. Birkaç ay içinde uygulama projesi başlayacak. Dönüşüm izlenebilecek. Şantiye açık olacak. Çatı katındaki yemekhane ile ilgili kararımızı henüz vermedik. Kütüphanenin bir parçası olacak ya da yemekhane olarak devam edecek. B bloğun çatı katı, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip. Vatandaşa açmak istiyoruz. Projede bazı revizyonlar yapılacak.”

2 yıllık bekleyiş bitiyor

İmamoğlu göreve gelir gelmez 30 Temmuz 2019'da İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na yapılan başvuru, 26 Mayıs 2021'de onaylanabildi. Restorasyon çalışması, bazı birimlerin taşınmasının ardından başlayacak. Çalışmanın bir yıl içinde tamamlanarak kütüphanenin hizmete girmesi planlanıyor.

Modern mimarlığın simgesi

Modern mimarlığın Türkiye'deki ilk eserlerinden olan Saraçhane binası, iki bloktan oluşuyor. Hizmet birimlerinin bulunduğu B Blok, kütüphaneye dönüşecek. Başkanlık makamı ve meclisin bulunduğu A Blok'ta bir değişiklik olmayacak. Başkanlık binasının fuaye alanı da kütüphane projesinin bir parçası haline getirilecek.