İstanbul’un dünü, bugünü ve yarını masaya yatırıldı

Heinrich Böll Stiftung Türkiye iş birliğinde düzenlenen Istanbul Unbound (Bendine Sığmayan İstanbul) konferansında dünyanın farklı ülkelerinden 100'e yakın uzman, megakentin güncel durumunu ve daha önce konuşulmayan yönlerini masaya yatırdı. İçinde bulunduğumuz döneme atfen, salgınlarla ilgili sunumların da yer aldığı etkinlikte, kentin tarihsel geçmişi ve dönüşümü, canlı ve cansız tüm bileşenleriyle birlikte, yeni bakış açılarıyla ele alındı.

Konferans kapsamında birbuçuk'un düzenlediği sanatçı, akademisyen ve araştırmacıların video üretimlerinden oluşan 29,9 km başlıklı programın videoları Pera Müzesi'nin YouTube kanalından izlenebilir.