İstanbul'un ilk sokak kültürü festivali TARMAC, iki gün boyunca Şişhane Otoparkı’nda festival severlerle buluşacak. Müzik, moda ve sanat "global pazar yeri" konseptinde bir araya gelecek.

Sokak kültürü festivali TARMAC'ın lansmanı, Şişhane Otoparkı'nın 6. katında gerçekleşti. TARMAC, gençlik kültürünü ileriye taşıyan markaların ve insanların bir araya geldiği bir pazar yeri olarak kurgulanıyor. Kapalıçarşı'nın ilk zamanlarından aldığı ilhamla, “sokak kültürü” nün en değerli yapıtaşları müzik, moda ve sanat üretimini, “global pazar yeri” konsepti altında, İstanbul'da ilk kez bir festival kapsamında bir araya getirecek olan TARMAC, 11-12 Nisan’da lansmanın yapıldığı yerde düzenlenecek.

Atina'nın popüler rap sanatçısı Kareem Kalokoh, Berlin'in popüler isimleri Mechatok ve Mobilegirl'ün yanı sıra Sami Baha, elektronik müzik DJ'i ve yapımcı Hussein Hassan “oldyungmayn”, Milano'dan Still'in performansları ve çok daha fazlası, iki gün boyunca Şişhane Otoparkı'nda festival severlerle buluşacak.



Festival kapsamında paneller de düzenlenecek.

Basketbol turnuvalarına, sergi ve panellere ev sahipliği yapacak olan TARMAC, İstanbul'un bugüne dek yapılan en kapsamlı sokak kültürü etkinliği olma iddiasında…