İstanbul’un metro tünelleri sanat mekanı oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 milyon metrekarenin üzerindeki metro alanlarını, kültür-sanat kavşaklarına dönüştürüyor. İlk serginin açılacağı 200 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 4.5 metre yüksekliğindeki M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu’nun yaklaşım tüneli, Taksim ile Harbiye’ye açılıyor. Tünel, 2005 yılında Karşı Sanat işbirliği ile düzenlenen sergiye ev sahipliği yaptı, ancak sonrasında başka bir etkinlik düzenlenmedi. O serginin izlerini taşıyan tünel, 2021 yılında yeni bir sergiye ev sahipliği yapacak. Karşı Sanat işbirliği ile düzenlenecek ‘İstanbul’da Şifa Bulmak’ isimli sergi, 20 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla kapılarını açacak. İstanbulluların günlük yaşamının bir parçası haline gelen metroların bu alandaki boşluğu doldurmasını amaçlayan sergi, 20 Mayıs’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“METROLARI KÜLTÜR-SANAT KAVŞAĞI HALİNE GETİRECEĞİZ”

İBB iştiraki Metro İstanbul’un Genel Müdürü Özgür Soy, metroları kullanan İstanbulluların sanatın farklı dallarında eserler görmesini istediklerini belirterek, “Bugüne kadar çeşitli noktalarda fotoğraf sergisi, duvar boyama uygulaması gibi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın Türkiye’deki sanatçılar açısından da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Çünkü onlar da pandemi nedeniyle kendilerini ifade edecek alanlar bulmakta zorlanıyor. Sanatçılarımız kent insanı ile aracısız bir şekilde buluşacak, sanat metro ile hayatın tam içinde kendisine yer bulacak. Yaklaşım tüneli atmosferi, mimari özellikleri ve belleğiyle ‘İstanbul'da Şifa Bulmak' sergisi için eşsiz bir bağlantı sağlıyor. Diğer yandan da konumu ve imkanları ile Türkiye'deki hatta dünyadaki kültür-sanat alanları haritasında yer almayı hak ediyor” diye konuştu.

ÖNEMLİ SANATÇILARIN ESERLERİ YER ALACAK

Melis Bektaş'ın k’ratörlüğünde düzenlenecek sergide; Arek Qadrra, Berka Beste Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy, İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Metehan Özcan, SABO, Seydi Murat Koç, Umut Erbaş ve Yekateryna Grygorenko gibi önemli sanatçıların eserleri yer alacak. Ayrıca 19. yüzyıl kolera salgınının zirvesinde Osmanlı’da kurulan Surp Pırgiç, Balıklı Rum, Surp Agop, Balat Or-Ahayim ve Bulgar Hastanesi’nin tarihini ve ilişkilerini çalışan araştırmacılar Cemre Gürbüz, Gabriel Doyle ve Naomi Cohen’in çalışmalarının bir kısmı da sergilenecek.