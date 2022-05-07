İstanbul’un meydanlarında Şahmeran heykelleri sergilenecek

İstanbul’un 34 farklı noktası, 34 sanatçının yorumladığı Şahmeran heykellerine ev sahipliği yapacak. Mecidiyeköy ve Taksim Meydanları ile Bağdat Caddesi gibi şehrin simge noktalarında üç ay boyunca sergilenecek Şahmeran heykelleri, İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesi yararına düzenlenen müzayedede satılacak. Elde edilecek gelir kız çocuklarına burs olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “Şahmeran 34” sergisi, 10 Mayıs'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak. Haliç Tersanesi'nde saat 17.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte 34 sanatçı, kendi yorumlarıyla tasarladıkları Şahmeranlar ile programda yer alacak.

KIZ ÇOCUKLARINA BURS OLACAK

Farklı tarzdan 34 sanatçının imzasını taşıyan eserler, 13 Mayıs-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında sanatseverlere Şahmeran'ın hikayesini anlatacak. Serginin ardından ekim ayında eserler için İstanbul Vakfı'nın “Büyüt Hayallerini” projesi yararına müzayede düzenlenecek. Elde edilecek gelirden, kız çocuklarına burs imkanı sağlanacak.

SANAT ROTASI

“Şahmeran 34”, İBB ile sanatı geleneksel alanların dışına taşıyan projeler geliştiren ArtPublik iş birliğiyle gerçekleşiyor. Serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstleniyor. 34 sanatçı, heykeltıraş Ayla Turan tarafından çağdaş formda tasarlanan Şahmeran'ı kendi tarzlarıyla yorumluyor. Her biri tasarımcısının verdiği ismi taşıyan eserler; Mecidiyeköy ve Taksim Meydanları ile Bağdat Caddesi gibi simge noktalarda misafirlerine sanat rotası sunuyor.

34 FARKLI BAKIŞ

Projede; Ardan Özmenoğlu, Aslı Şarman, Ayla Turan, Baysan Yüksel, Bubi, Celaset, Cins, Devrim Erbil, Dinçer Güngörür, Elif Tutka, Erdil Yaşaroğlu, Eser Tuncer, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Genco Gülan, Güneş Çınar, Hamid Toloueıfard, Haydar Akdağ, İsmet Yedikardeş, Kadriye İnal, Kemal Tufan, Maria Kılıçoğlu, Mehmet Sinan Kuran, Murat Germen, Nesren Jake, Nezih Çavuşoğlu, Ramazan Can, Reach Geblo, Şahin Paksoy, Seydi Murat Koç, Tanju Babacan, Yiğit Yazıcı, Yunus Emre Subaşı ve Yusuf Aygeç tasarımlarıyla yer alıyor.