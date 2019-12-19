İstanbul’un trafiği Netflix’in izlenme rakamlarını artırdı

Küresel intenet TV ağı Netflix’in Türkiye yöneticileri SÖZCÜ’ye konuştu: Netflix Türkiye direktörü Michael Azzolino, “Türkiye Netflix’i en çok mobilden izleyen ülkeler arasında. Sanırım bunda İstanbul trafiğinin de etkisi var. Şu anda 1.5 milyonu aşkın üyemiz var Türkiye’de” dedi

Bir içerik şirketi olan küresel internet televizyon ağı Netflix, 140 milyar dolarlık piyasa değeri ile bugün hâlâ dünyanın en değerli markalarından biri… Sadece değerli değil, aynı zamanda 190 ülkede, 158 milyondan fazla izleyici ile dünyanın en büyük yayın platformu. Netflix, önceki gece gerçekleşen galayla Türkiye'deki ikinci orijinal dizisi “Atiye”yi gösterime çıkardı. Şengül Boydaş'ın kaleme aldığı “Dünyanın Uyanışı” isimli kitaptan uyarlanan ve uzun bir aradan sonra Beren Saat'in başrolle ekrana döndüğü Atiye'de, güçlü bir kadın hikayesi anlatılıyor. Dizi, 27 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda bütün Netflix kullanıcılarına ulaşacak. 20 ayrı dilde alt yazı ve dublaj seçeneğinin de sunulacağı diziyle ilgili Netflix yönetiminin beklentisi yüksek. Galadan önce özel bir buluşmada Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino ve Netflix Türkiye Uluslararası Yapımlar Direktörü Pelin Diştaş ile vizyonlarını ve Türkiye yatırımlarını konuştum. İşte Michael Azzolino'nun anlattıkları:

– Netflix'te hikaye anlatıcılarının çeşitliliği bizim için çok değerli. Yazarların, yönetmenlerin, farklı içerikler üretmesini cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Yerel ölçekte üreten sanatçıların vizyonunu da dünyaya taşımak amaçlarımızdan biri. Bu yolda gerekirse risk alıyoruz, Muhafız bu işlerden biriydi. Aslında bir açıdan Atiye de öyle… Türkiye'deki üçüncü orijinal dizimiz için de aynı yaklaşım içindeyiz. Netflix'te risk almayı seviyoruz! Yaptığımız işlerin izleyicimizde farklı farklı etkilerle de olsa başarıya ulaşmasını hedefliyoruz.

İNANÇLI VE HEVESLİYİZ

– Türk insanı yeni içeriklere çok açık! Mesela interaktif bir dizimiz vardı, karakterin sonraki adımlarını bizzat izleyicinin seçebildiği, Türkiye dünyada bu diziyi en çok izleyen ülkeler arasında yer aldı. Şu anda 1 buçuk milyonu aşkın üyemiz var Türkiye'de. Buraya yatırımla ilgili de çok inançlıyız ve hevesliyiz. Kurulduğumuz günden bu yana 5 katına çıktı üyemiz, yüzde 500 arttı yani. Sadece abonelik değil, yapım ortamını geliştirmek de bizim için kritik önemde.

– Bir belgesel dizi çalışıyoruz şu anda, Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet üzerine. Fatih Sultan'ın hayatını ve İstanbul'un fethini konu alan bir çalışma. 24 Ocak 2020'de o da gösterimde olacak.

– Türkiye Netflix'i en çok mobilden izleyen ülkeler arasında. Mobilin ardından da toplu taşımda en çok Netflix izlenen ülke Türkiye. Sanırım bunda İstanbul trafiğinin de etkisi var!

SANSÜRE UĞRAMADIK

– Yaklaşık 1 yıldır sık sık ziyaret ettik RTÜK'ü, sağlıklı bir ilişki kurmayı da başardık. Bizden istenen çocukların hassas içeriklerden korunması idi, bunun dışında hiçbir talep gelmedi. Yani özel bir LGBTİ içerik talebi, değişiklik isteği gelmiş değil. Yani, hayır, hiç sansüre uğramadık! Bu anlamda yetkililerle görüştüğümüzde bize iletilen konu şuydu; çocukların kendilerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasını önlemek, biz de pin kontrollerini güçlendirdik.

PİN KONTROLÜ VAR

– Aslında yetişkin pin kontrolleri Netflix pazara girdiği ilk günden itibaren var. Dünyanın her yerinde Netflix ebeveyn kontrolleri içinde çocuğunuzun yaş gruplarına göre içerikleri filtreliyebiliyorsunuz… Buna ek olarak şimdi Türkiye'de 18 yaş üzeri için pin kontrolü özelliği getirdik. Kullanıcı babasının profiline girdiğinde artık 18 yaş üzeri içerik için pin kodu girmek zorunda. Bu uygulama Singapur'da ve birkaç Asya ülkesinde daha var…

Atiye için heyecanlıyız

Pelin Diştaş ise çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

– Türkiye bizim için çok değerli bir ülke. Türkiye'nin hikayelerini dünyaya taşıyabilmek, buradan yerli içerikleri tüm abonelerimize sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Daha önce Hakan Muhafız'la bu yolculuğa çıktık, ilk bir ay içerisinde 10 milyon izleyiciye ulaştık. Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinde çok iyi bir izlenme yakaladı. Onun dışında Kanada, Almanya, Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkelerde de iyi izlendi… Bu da Netflix'in global ağının gücü…

– Muhafız 3. ve 4. sezonları ile devam edecek. Atiye'nin de ilk 2 sezonu hazır. Her bölüm 40 dakika olarak çekildi, bütçe paylaşmıyoruz ama, her sezon için, yani 8 bölüm için ortalama 20 milyon TL diyebiliriz…

– 2020'de Türkiye'den iki yeni dizimiz daha vizyonda olacak. Biri Love 101; Aşk 101 olarak çeviriyoruz. Diğeri de tiyatro sanatçısı ve yazar Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yine çok heyecanla beklediğimiz orijinal bir çalışma. Şu anda sette kendisi.

– Netflix tamamen özgür ve bağımsız bir içerik yaratım şirketi. Yazarlarımız, sanatçılarımız sadece kendi iradeleri ile hikayeleri yazıyorlar, çekiyorlar. “Atiye” zaten Doğu'da başlayıp İstanbul'a uzanan bir kadın hikayesi.