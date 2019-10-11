İstanbul’un yüzü gülecek

Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, bu yıl da seyircileri kahkahaya boğacak... 13 Ekim’de başlayacak festival mizahın en iyi ve en yeni isimlerini bir araya getirecek

Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan İstanbul Komedi Festivali, BKM organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. 13 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında 16 ayrı sahnede, 500 sanatçıyı ağırlayacak olan festival kapsamında söyleşiler, stand-up'lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

CEM YILMAZ'LA SORU-CEVAP

Festivalin bu yıl sahnedeki ilk etkinliği “Cem Yılmaz'la Soru & Cevap” oturumu 13 Ekim Pazar günü, Yapı Kredi Bomontiada'da başlayacak ve 22 gün boyunca devam edecek.

BU ETKİNLİKLER KAÇMAZ

Festivalin takviminde yer alan İngiliz komedyenler ise unutulmaz etkinliklere imza atacak. Şef George Egg'in Sofitel Otel'deki sunumu kaçırılmayacak kadar renkli. Farklı ev aletleri üzerinde yaptığı yemekleri görsel bir şova dönüştüren ve şefler dünyasında “anarşist şef” olarak anılan George Egg aynı zamanda tam bir şovmen… İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jess Robinson'ın şovlarında anlattığı hikayeler ise evrensel bir kahkaha şöleni gibi. Renkli görüntüsü, cinsiyet, veganizim ve maskülenlik konularındaki sarkastik espri anlayışı ile Joe Sutherland ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kapalı gişe kahkaha

Bu yıl takvime dahil olan tiyatro oyunları arasında ise Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oyuncuları arasında yer aldığı Don Kişot'um Ben, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun oyunu Bir Baba Hamlet, oyuncuları arasında Mert Fırat'ın da yer aldığı Josef K gibi geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan oyunlar göze çarpıyor. Semaver Kumpanya'nın Cimri oyunu ise bu yıl festivalde yeniden BKM Tiyatro'da olacak.

Ayşen Gruda'ya saygı duruşu

“Domates Güzeli: Nahide Şerbet” karakterinden sonra tanınan, kabare ve müzikallerin yanı sıra klasikleşmiş birçok Türk filminde yer alan usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı henüz 1 yıl bile olmadı. Geçen yılki İstanbul Komedi Festivali'nde yaptığı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle BKM Tiyatro sahnesinde ayakta alkışlanan Gruda, bu yıl festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde sevgi ve özlemle anılacak.