İşte, 2019’da kültür-sanat alanında yaşananlar…

2019 yılında birçok değerli sanatçıyı kaybettik. Tiyatroda başarılı oyunlar perde açtı. Haluk Bilginer gibi uluslararası arenada ödül alan sanatçılarımızla övündük. Sansür, geçmiş yıllarda olduğu gibi eksik olmadı. Anadolu'nun birçok ilinde tiyatrolar engellendi. Rap müzik yine zirvenin sahibi oldu. Ünlü rapçilerin 'Susamam' diyerek adaletsizliklere karşı ses çıkarması umut oldu. Sinemamızda ve kitap fuarlarında ise ivme aşağı döndü. Seyirci ve ziyaretçi sayıları düştü. Biz de sizin için 2019'da öne çıkan kültür-sanat haberlerini derledik. İşte, tüm yılda yaşanılanların özeti...

2 OCAK / 2019 ACI HABERLE BAŞLADI

2019’a usta tiyatrocu Gülriz Sururi’nin vefat haberini alarak başladık. 90 yaşındaki duayen sanatçı, istediği gibi sessiz sedasız defnedildi.



6 OCAK / YAYINCILARDA SABAHATTİN ALİ HEYECANI

Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından Sabahattin Ali’nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti. Böylece telif kanunu gereği artık Sabahattin Ali’nin kitapları farklı yayınevleri tarafından basılmaya başlandı.

7 OCAK / ALTIN KÜRE SAHİBİNİ BULDU

76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü Bohemian Rhapsody aldı. Rami Malek, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Sandra Oh, Killing Eve dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi.

9 ŞUBAT / YALÇIN MENTEŞ’İ KAYBETTİK

2019’un en acı veren kayıplarından birisi de usta oyuncu Yalçın Menteş’ti. 8 Şubat’ta hayatını kaybeden Menşet’in kaybı, sevenlerini yasa boğdu. 9 Şubat’ta müzisyen Hakan Yeşilyurt’un da vefat etmesi üzüntüyü artırdı.

16 ŞUBAT / ORGANİZE İŞLER NETFLIX’TE

2019’da sinemada bir ilk de yaşandı. Sinemadaki “mısır krizi” henüz çözülmemişken Yılmaz Erdoğan’ın son filmi Organize İşler’in hâlâ vizyonda gösterilirken Netflix’te de yer alması tartışmalara neden oldu.

25 ŞUBAT / OSCAR’DA IRKÇILIĞA EN GÜZEL CEVAP

91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, göçmenlere karşı olan ABD Başkanı Donald Trump ve Trump gibi düşünen çoğu ırkçıya da bir cevap niteliğindeydi. Oscar’a damga vuran ve En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Rami Malek Mısır kökenli… Malek’in canlandırdığı Freddie Mercury de Farisi kökenliydi. Yabancı Dilde En İyi Film olan Roma’nın yönetmeni Alfonso Cuarón Meksikalı… En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Mahershala Ali, Müslüman… En İyi Kostüm ödülünü alan Black Panther ise Marvel’ın ilk siyahi ikonuydu… Tüm bu ödüller sanatın, politikanın körüklediği göçmenlik karşıtlığına ve ırkçılığa panzehir olduğunu da kanıtladı…

28 ŞUBAT / SİYAD’DAN AHLAT AĞACI’NA ÖDÜL

51. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Büyük Ödül’ü Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı kazandı.

8 MART / SEZEN AKSU ZİRVEDE

Online müzik dinleme platformu Spotify, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen kadın şarkıcıları açıkladı. Türkiye’de en çok Sezen Aksu dinlenirken, dünyada Adriana Granda ilk sırada yer aldı.



14 MART / PEN’DEN SÜREYYA BERFE’YE ÖDÜL

PEN Türkiye Yazarlar Derneği’nin her yıl verdiği şiir ödülünün bu yılki sahibi Süreyya Berfe oldu. Dernekten yapılan açıklamada, ödülün veriliş gerekçesi olarak, “PEN 2019 Şiir Ödülü için ondan iyisini mi bulacaktık, verdik gitti, affetsin bizi” diye belirtti.

21 MART / EN ÇOK ONLAR OKUNDU

Kitap okuyucuları geçen yıl kütüphanelerden en fazla Sabahattin Ali'nin “Kürk Mantolu Madonna”sı ile Reşat Nuri Güntekin'in “Çalıkuşu” adlı romanlarını ödünç aldı.

23 MART / KADINA DARP MEKAN KAPATTIRDI

Beşiktaş’ta bulunan Dorock XL’da çalışan bir kadın çalışanın darp edilmesi gündeme damgasını vurdu. Dorock XL yetkilileri yaşanılanların ardından önce tüm konserleri askıya aldı, daha sonra Beşiktaş’taki mekandan ismini çekti.

26 MART / HALK TİYATRONUN EN İYİLERİNİ SEÇTİ

19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu. Sürekli Mükemmeliyet Ödülü, duayen tiyatrocu Müjdat Gezen’e verildi. En iyi prodüksiyon Craft Tiyatro’nun Fotoğraf 51 oyunu seçildi. En iyi erkek oyuncu Hakikat Elbet Bir Gün’deki rolüyle Berkay Ateş, en iyi kadın oyuncu Siyah Beyaz ve Renkli’deki rolüyle İmer Özgün seçildi.

28 MART / NİLGÜN BELGÜN’ÜN OYUNUNA GELDİLER

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından çekilen klipte rol alan Haldun Dormen, Nevra Serezli, Suna Keskin ve Göksel Kortay, kendilerine klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinin haber verilmediğini söyleyerek, “Organizasyonu yapan Nilgün Belgün’ün kurbanı olduk” dedi.



29 MART / VARDA’DAN ACI HABER

Dünyaca ünlü yönetmen Agnes Varda, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Varda, yeni dalga akımının en önemli yönetmenlerinden birisiydi.

11 NİSAN / OYUNCULARDAN EYLEM

Oyuncular Sendikası, Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin setinde çalışan Hasan Karatay’ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada eylem düzenledi.

16 NİSAN / NOTRE DAME YANDI ‘KAMBURU’ ZİRVEYE OTURDU

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en önemli mimari yapılarından olan Notre Dame’ın yanmasının ardından Victor Hugo’nun kaleme aldığı Notre Dame’ın Kamburu en çok satanlarda birinci sıraya yükseldi.



18 NİSAN / EN İYİSİ KIZ KARDEŞLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. ‘Ulusal Yarışma’ kategorisinde En iyi film ödülünü Emin Alper’in yönettiği Kız Kardeşler aldı.

27 NİSAN / CAHİT BERKAY’I AĞLATAN COŞKU

ODTÜ Bahar Şenliği'ne önce izin verilmemişti. Ardından sanatçılar devreye girmiş ve “Ücret almadan geliriz” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından festivalin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Festivalde sahne alan gruplardan birisi de Moğollar'dı. 50 yılı deviren Moğollar, ODTÜ'de “Dinleyiverin Gari” şarkısını seslendirirken, öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. Binlerce kişi şarkıyı hep bir ağızdan söyledi ve dans etti. Bu anları gören Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, gözyaşlarını tutamadı.

1 MAYIS / AFİFE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın ‘En İyi Prodüksiyonu’ Dünyada Karşılaşmış Gibi oldu. ‘En Başarılı Kadın Oyuncu’ ödülünü Funda Eryiğit, ‘En Başarılı Erkek Oyuncu’ ödülünü ise Öner Erkan aldı.

11 MAYIS / SANATÇILARDAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nın iptal kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na onlarca sanatçı #HerŞeyÇokGüzelOlacak sloganıyla destek oldu.

15 MAYIS / SAİT FAİK ÖDÜLÜ MELİSA KESMEZ’İN

Öykü dünyamızın en önemli yazarlarından olan Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı, Nohut Oda kitabıyla Melisa Kesmez’e verildi.

16 MAYIS / DUYGU ASENA ROMAN ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Türkiye'yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena'nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü, bu yıl Dünyadan Aşağı adlı eseriyle Gaye Boralıoğlu'nun oldu.

21 MAYIS / GoT SOPRANOS’U GEÇTİ

Amerikan televizyon kanalı HBO, Game of Thrones’un final bölümünün ABD’de 19,3 milyon kişi ile izleyici rekoru kırdığını açıkladı. HBO’nun daha önce rekor kıran yapımı Sopranos’un final bölümünü Amerika’da 11.9 milyon kişi seyretmişti.



26 MAYIS / EŞREF KOLÇAK’I KAYBETTİK

Usta oyuncu Eşref Kolçak’ın vefatı 2019’un en acı kayıplarındandı. 92 yaşındaki isim Bursa’nın Gemlik ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

9 HAZİRAN / RESSAM BALABAN’DAN ACI HABER

Çağımızın en büyük ressamlarından olan 98 yaşındaki İbrahim Balaban tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

1 TEMMUZ / SİNEMADA YENİ DÖNEM

Mısır krizi ile gündeme gelen “Sinema Filmlerinin Sınıflandırılması ve Desteklenmesi İle İlgili Kanun” yürürlüğe girdi. Yasa uyarınca sinema salonlarında gösterilen reklamların süreleri 10 dakikayı geçemeyecek. Salonda oynayacak filmlerle ilgili fragman süresi de en fazla 5 dakika olacak. Film gösterim arası da 15 dakikayı aşamayacak.

3 TEMMUZ / ŞİİR DÜNYAMIZI SARSAN KAYIP

Uzun bir süredir kanser hastalığı ile savaşan 55 yaşındaki şair Küçük İskender hayatını kaybetti. Küçük İskender’e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu.



8 TEMMUZ / YAYINCILARDAN GÜÇBİRLİĞİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır faaliyet gösteren 14 yayınevi, bir araya geldi ve Yayıncılar Kooperatifi’ni (YAYKOOP) kurdu. YAYKOOP’un kuruluşu şöyle açıklandı: “İçinden geçtiğimiz süreçte özellikle küçük ve orta ölçekli yayınevleri için ayakta kalabilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Kooperatif, bu zorlukları ortak çabayla, dayanışmayla, imece ile aşmak için oluşturulmuş güçlü bir ortaklıktır.”

25 TEMMUZ / BEHZAT Ç. GERİ DÖNDÜ

Fenomen dizi Behzat Ç., 6 yıl aradan sonra yeniden yayınlandı. Bir sezon yayınlanan dizinin önümüzdeki dönemlerde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise açıklanmadı.

1 AĞUSTOS / RTÜK’TEN DİJİTAL MECRALARA DENETİM

Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RTÜK) internet üzerinde yayın yapan dijital mecraları denetlemesine yol açan yeni yasa ile ilgili konuşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, “Artık yazılı ve görsel medya üzerindeki baskının bir türünü internet yayıncılığında da görmeye başlayacağız. Demokles’in kılıcı gibi internet üzerinde de RTÜK kılıcı sallanacak. Netflix’te bundan sonra bol bol bip sesi duyacağız, mozaik göreceğiz” dedi.

6 AĞUSTOS / BİZİMKİLER’DEN BİR KAYIP DAHA

Yeşilçam'ın en ünlü senarist ve yönetmenlerinden Umur Bugay vefat etti. Tatil için Kınalıada'da bulunan Bugay, öğle saatlerinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yetişemeden yaşamını yitiren Bugay 79 yaşındaydı.



23 AĞUSTOS / DEVLET TİYATROLARI’NDAN ZAMLI AÇILIŞ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, geçen yıl toplam 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştıklarını belirterek, bu yıl biletlere yüzde 20 zam yaptıklarını açıkladı.

24 AĞUSTOS / OSCAR’A TARTIŞMALI ADAY

Bu sene ABD'de gerçekleşecek olan Oscar yarışması için Türkiye'den aday adayı olacak film belli oldu. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı ‘Bağlılık Aslı' isimli film, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak belirlendi. Bu tercih tartışmalara neden oldu.

3 EYLÜL / NETFLIX’TEN DEDİKODULARI BİTİREN AÇIKLAMA

RTÜK’ün internetten yayın yapan mecraları denetlemeye başlamasının ardından Türkiye pazarından çekileceği iddia edilen Netflix, bir açıklama yaptı: “Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok… Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin!”



6 EYLÜL / SUSAMAM RÜZGARI

Şanışer ve arkadaşlarının yayınladığı ‘Susamam’ adlı rap şarkısı yılın en önemli müzik olaylarından birisiydi. Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, faşizm, trafik gibi belli konularla ilgili sözler içeren şarkı uzun süre gündemde kaldı.

8 EYLÜL / FAZIL SAY’DAN SARAY AÇIKLAMASI

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konserine giderek dinlediği Fazıl Say’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Saray’da piyano çalacağı öne sürülmüştü. O dönem kendisine yönelen eleştiriler için “Benim için çok can acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti?” diyen Say, “Bir ulusal günümüzde müzik yapmam istenirse bunun yeri bence Anıtkabir olmalı” dedi.



10 EYLÜL / YEŞİLÇAM’IN GÜZEL ARKADAŞINA VEDA

Yeşilçam’ın efsane ismi Süleyman Turan’ın vefatı sanat dünyasını derinden sarstı.

10 EYLÜL / BEYOĞLU’NDA BİR MEKAN DAHA KEPENK KAPATTI

İstanbul’da heavy metal tutkunlarının en önemli buluşma mekanlarından olan Beyoğlu’ndaki DRCK, kepenk kapatma kararı aldı.

14 EYLÜL / 16. İSTANBUL BİENALİ KAPILARINI AÇTI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, kapılarını açtı. Küratörlüğünü sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud’nun üstlendiği Yedinci Kıta başlığını taşıyan bienal, günümüzün en acil konularından ekolojiyi farklı açılardan ele alan eserlere ev sahipliği yaptı. İnsanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına yer veren bienal, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açtı.

23 EYLÜL / 71. EMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle 71’inci kez sahiplerini buldu. Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçildi.

28 EYLÜL / ŞEHİR TİYATROLARI’NDA YENİ DÖNEM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni atamalar yapıldı. Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü oldu. Şehir Tiyatroları, Genel Sanat Yönetmenliği görevine ise yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen getirildi.

28 EYLÜL / ALTIN KOZA’DA EN İYİSİ NUH TEPESİ

Adana’da, bu yıl 26’ıncısı düzenlenen ‘Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk’ün yönettiği `Nuh Tepesi’ filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit’e verildi.

1 EKİM / ERDAL ÖZ ÖDÜLÜ LATİFE TEKİN’İN

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, yeni sahibini buldu.

1 EKİM / TARIK ÜNLÜOĞLU VEFAT ETTİ

2018’de akciğerlerinden rahatsızlık geçiren, bu yıl da yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu’nun vefatı sanatçı dostlarını ve sevenlerini oldukça derinden üzdü.



1 EKİM / 4 KİTABA MUZIR SANSÜRÜ

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi”, “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler” ve “Sünnetçi Kız” kitaplarını gerekçe göstermeden ‘muzır' ilan etti. Türkiye Yayıncılar Birliği söz konusu gelişmeye bir açıklamayla tepki gösterdi: “Koruma Kurulu vermiş olduğu muzır neşriyat kararlarıyla, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahele etmektedir.”

5 EKİM / SEZON AÇILIŞI İMAMOĞLU’NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu’nun açılışında önce konuştu, sonra orkestrayı yönetti. “Bu şehrin insanlarına güvendiğimiz kadar, daha fazlasıyla sanatçılarımıza güveniyoruz” diyen İmamoğlu, “Lütfen yanımızda olun. Ürettiklerinizi bu kentin her noktasıyla paylaşmak için, biz, bu sürecin emrine amadeyiz. Biz, yönetimde şehrin moderatörü olduğumuz gibi, kültür ve sanat yaşamında da bir moderatörü olacağız. Kültür ve sanata, sanatçıların işine karışmayacağız. Özgür sanat, güzel işler üretir” diye konuştu.

10 EKİM / NOBEL KARARINA TÜRKİYE’DEN TEPKİ

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke oldu. Handke’ye bu ödülün verilmesi tartışma yarattı.S ırp savaş suçlarını savunduğu iddia edilen Handke’ye Türkiye de tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan cinsel istismar skandalı nedeniyle verilemeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü ise Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’e verildi.

11 EKİM / CRR’DE CEM MANSUR DÖNEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği'ne Cem Mansur atandı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir'den devraldı.



15 EKİM / MAN BOOKER ÖDÜLÜ İKİ YAZARA VERİLDİ

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Man Booker Ödülü'ne bu yıl The Testaments'la Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo layık görüldü.

19 EKİM / ÜNİVERSİTE FESTİVALİNDE ÖĞRENCİYE YER YOK

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılışına öğrenciler alınmadı. Tüm davetiyeler protokole verildi. Arzu Tramvayı’nda rol alan Onur Saylak, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim, oyunu sahneledikten sonra, öğrencilerin yanına gitti ve konudan haberdar olmadıklarını belirterek, tekrardan sadece öğrencilerin izleyebileceği bir temsil vereceklerini söyledi.

27 EKİM / BAKANDAN O DİZİLERE TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukur ve Adana Sıfır Bir’e ateş püskürdü. Bakan Soylu, diziler ile ilgili “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor” dedi. Soylu’nun dizilerle ilgili bu açıklamasına, “Sorun dizilerde değil, eğitimde… Cezalandırma sisteminde” yorumu yapıldı.

30 EKİM / ATTİLA İLHAN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Roman ödülü, “Yara Bende”nin yazarı Abdullah Ataşçı ve “Umudun Rengi”nin yazarı Murat Özsan arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül “Kavil” kitabıyla Tuğrul Keskin'e değer görüldü.

7 KASIM / KİTAP FUARINA İLGİ AZALIYOR

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde hazırlanan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül, Adnan Özyalçıner’e ve Mevlut Akyıldız’a takdim edildi. Fuarın geçtiğimiz yıllara göre çok daha az ziyaretçi ağırlaması dikkat çekti.



17 KASIM / TİYATRONUN ‘YILDIZ’I GÖÇTÜ

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hocaların hocası Yıldız Kenter, 1981 yılında ‘Devlet Sanatçısı' seçilmişti.

7 KASIM / OYUNCULARDAN SANSÜRE TEPKİ

Oyuncular Sendikası, Hopa Kaymakamlığı’nın tiyatrocu Levent Üzümcü’nün sahnelediği Anlatılan Senin Hikayendir oyununu yasaklamasına tepki gösterdi.

25 KASIM / CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN O İSİMLERE ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu. Bu yıl “Edebiyat” alanında ödül geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman Nuri Pakdil'e verildi. “Müzik” alanında ödül MFÖ'ye, “Sinema” alanında Mesut Uçakan'a, “Resim” alanında Devrim Erbil'e, “Geleneksel Sanatlar” alanında Fuat Başar'a, “Mimarlık” alanında Doğan Kuban'a, “Sosyal Bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak'a ödül verildi.

26 KASIM / HALUK BİLGİNER’DEN BÜYÜK BAŞARI

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.



3 ARALIK / RAP MÜZİK ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

2019 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Ezhel, geçen seneki yerini koruyarak, Türkiye'de 2019 yılının en çok dinlenen sanatçısı oldu. 2019 yılının dünya genelinde en çok dinlenen sanatçısı rap dünyasından geldi ve Post Malone, Spotify'da yılın sanatçısı olarak zirveye yerleşti.

3 ARALIK / EN ÇOK İZLENEN YERLİ YAPIMLAR

Vizyondaki filmler arasında ilk 3 sırayı 7. Koğuştaki Mucize”, “Organize İşler Sazan Sarmalı” ve “Recep İvedik 6” en çok izlenen filmler arasında ilk 3 sırayı paylaştı.

5 ARALIK / AHMET KAYA’NIN AİLESİNDEN FİLM TEPKİSİ

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “Ahmet İki Gözüm” filminin çekimlerine usta sanatçının ailesi karşı çıkıyordu. Filmle ilgili açıklama yapan Kaya’nın eşi Gülten Kaya, “Bunlar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız. Ahmet Kaya ile yan yana dahi gelmemiş kişiler film yapmaya kalkıyor. Bu tür girişimler için vahşi bir sömürü örneğidir” dedi.



25 ARALIK / EN ÇOK KAZANAN YAZAR O OLDU

Forbes dergisinin açıklamasına göre 2019’da en çok gelir elde eden yazar Harry Potter’In yaratıcısı J.K. Rowling oldu.