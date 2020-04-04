İşte, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. O yasak Aleyna Tilki başta olmak üzere pek çok ünlü ismi de kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam bir basın toplantısı düzenlemiş ve 20 yaş altındaki vatandaşların da sokağa çıkma yasağı kapsamına alınacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile dün gece yarısından itibaren 20 yaş altı vatandaşlar için yasak başladı. Peki bu yasak hangi ünlüleri kapsıyor? İşte sokağa çıkmayacak olan o ünlü isimler…

Aleyna Tilki

28 Mart 2000 Konya doğumlu ünlü şarkıcı. Ağustos 2016’da “Cevapsız Çınlama” şarkısı ile Türkiye’de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı. Şu anda eğitimi için ABD'de yaşıyor.

Tolga Koçyiğit

1 Ocak 2000 İstanbul doğumlu oyuncu. Şevkat Yerimdar dizisinde Miço karakterini canlandırdı.

Reyhan Asena Keskinci

20 Eylül 2000 İstanbul doğumlu oyuncu. Ahlat Ağacı başta olmak üzere Aşk Tesadüfleri Sever, Arapsaçı ve Köstebek 2: Gölgenin Takımı filmlerinde rol aldı.

Miray Akay

17 Temmuz 2000 Ukrayna doğumlu oyuncu. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali’nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Aslıhan Kapanşahin

2 Kasım 2000 İstanbul doğumlu oyuncu. Karışık Kaset ve Göl Zamanı filmlerinde oynadı.

Efe Sorarlı

2000 yılında İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 2017 yılında Türkiye güzeli seçildi.

Sinan Dağ

2000 yılında Mardin'de doğan Sinan Dağ Ay Lav Yu filmiyle akıllara kazındı. Dağ oyunculuğa devam ediyor.

Şebnem Ceceli

23 Ocak 2001 yılında İstanbul'da doğdu. 2006 – 2011 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde çocuk karakter Ayşe ile kamera karşısında yer aldı.

Denizhan Akbaba

3 Eylül 2001 yılında doğdu. Bir Gün Bir Çocuk, Peri: Ağzı Olmayan Kız, Otis Tarda, Baran ve Hayvan filmlerinde rol aldı.

Emirhan Akbaba

3 Eylül 2001 yılında doğdu. Poyraz Karayel ve Siyah Beyaz Aşk filmlerinde rol aldı.

İpek Filiz Yazıcı

19 Nisan 2001 doğumlu. 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. İpek Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer aldı.

Çağla Şimşek

2002 yılında İstanbul doğdu. Oyunculuk yapıyor. Küçük Gelin ve Kayıp Prenses dizilerinde rol aldı.

Nehir Çağla Yaşar

2002 yılında İstanbul'da doğdu. Hititya: Madalyonun Sırrı isimli filmde rol aldı.

Berke Acar

26 Kasım 2002 İzmir doğumlu. Ege'nin Hamsisi, Siyah İnci, Yeşil Deniz, Beyaz Karanfil ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde rol aldı.

Alpay Şayhan

2002 doğumlu. Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filminde rol aldı. Çeşitli dizilerde oynadı.

Efe Karaman

2002 doğumlu. Sinema oyuncusu.

Naz Sayıner

15 Nisan 2003 yılında doğdu. Bana Sevmeyi Anlat isimli dizide oynadı.

Alp Eren Khamis

14 Temmuz 2003 İstanbul doğumlu. Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun süre rol aldı.

Aleyna Özgeçen

2003 doğumlu İstanbul doğumlu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Yüz Yıllık Mühür adlı dizi ile yaşadı. Müslüm filminde oynadı.

Kerem Bekişoğlu

2003 yılında İstanbul’da doğdu. Anneler ve Kızları, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

Berat Efe Parlar

2004 İstanbul doğumlu. Can Dostlar, Bizim Köyün Şarkısı, İftarlık Gazoz, Deliler ve Bücür filmlerinde oynadı.

Helin Kandemir

2004 yılında doğdu. Kız kardeşler dizisinde oynadı. Bir Litre Gözyaşı dizisinin de kadrosunda yer alıyor.

Ataberk Mutlu

2005 doğumlu. Poyraz Karayel, Rüzgar, Arkadaşım Max ve Pek Yakında filmlerinde rol aldı.

Ali İnsan

2006 Almanya doğumlu müzisyen. 2018 yılında Almanya'da katıldığı yarışma'da Mozart Ödülü'nü kazanarak büyük ses getirdi.