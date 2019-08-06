İşte, dünyanın en çok kazanan DJ’leri

İşte, dünyanın en çok kazanan DJ’leri

Amerika menşeli ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en çok kazanan DJ'lerini açıkladı. Listenin birinci sırasında The Chainsmokers yer alıyor.

Forbes, dünyanın en çok kazanan DJ’lerini açıkladı. Haberde konserlerde ve festivallerde artık DJ’lerin şarkıcılara göre daha çok tercih edildiği not edildi.

Listenin başında ise 46 milyon dolar ile The Chainsmokers var. İşte 2019’un en çok kazanan DJ’leri:

17. Dimitri Vegas & Like Mike ($11.5 miyon dolar)

16. DJ Pauly D ($11.5 miyon dolar)

15. DJ Snake ($11.5 miyon dolar)

14. Afrojack ($12 miyon dolar)

13. Alesso ($12.5 miyon dolar)

12. Skrillex ($13 miyon dolar)

11. Kaskade ($14 miyon dolar)

10. Armin van Buuren ($15 miyon dolar)

9. Zedd ($17 miyon dolar)

8. David Guetta ($18 miyon dolar)

7. Martin Garrix ($19 miyon dolar)

6. Tiësto ($24 miyon dolar)

5. Diplo ($25 miyon dolar)

4. Steve Aoki ($30 miyon dolar)

3. Calvin Harris ($38.5 miyon dolar)

2. Marshmello ($40 miyon dolar)

1. The Chainsmokers ($46 miyon dolar)