İşte, Ezhel’in cezaevindeki ilk mektubu! ‘Ben size ne yaptım?’

Rapçi Ezhel, şarkılarındaki sözler nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve Maltepe Cezaevi’ne götürülmüştü. Ezhel, cezaevindeki ilk mektubunu yazdı.

İşte, Ezhel’in mektubu:

“Sevgi ve barış ile,

Ailem, gardaşlarım, dostlarım, sevenlerim… Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Varlığınız bana güç veriyor. Güzel kalplerinizden öpüyorum. Ben gayet iyiyim. Sağ olsunlar burada da beni dinleyen, bilen arkadaşlar var, onlar da çok yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür etmek isterim. Umarım dostluğumuz daim olur. Müptezel albümünün ilk doğum gününde koğuşuma geçtim. Çok enteresan tesadüfler yaşadım. Hikayelerimi sizlerle yeni şarkılarımla paylaşmayı çok isterim. Gelir gelmez bağlamaya sarıldım. Burası gerçekten ilginç bir koğuş. İnşaat işçisi de var, Amerika’da mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü, bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor. Hayatın insanlara neler yapabildiği veya yaptırabileceği beni her an şaşırtıyor. Tek diyebileceğim aldığınız her nefesin değerini bilin. Moralimi çok bozan şeylere de değinmek istiyorum. Gelir gelmez tüm gazetelerde ve tüm haberlerde kendimi gördüm. Akşam Kadıköy’de yapılan operasyonla gözaltına alınmışım. Şimdi buraya okkalı bir küfür etmek isterdim., ama bu benim ilk cezaevi mektubum. Herkes bilsin isterim ki, polis beni ifadeye çağırdı ve sonraki sabah, başım dik ve gönlüm rahat bir şekilde Vatan Emniyet’e şahsen ifade vermeye gittim. Beni bir kaçak ve korkak gibi gösteren tüm medyayı kınıyorum.

Bunun dışında destek olan haberlere de rastladım. Teşekkür ediyorum. İkinci olarak Vatan Emniyet’te ifade verebilmem için bana baronun atadığı avukat hanıma yazıklar olsun. Nasıl olsa ifade verip giderim diye düşündüğüm için özel avukatımı çağırmadım. Bu hanım benimle “Bana ne benim işim var deyip” adliyeye bile gelmedi, sağ olsun iyice geç kaldık ve baro yeni bir avukat atayabilene kadar saatler geçti. Buna rağmen avukat hanım televizyona çıkıp, avukatımmış gibi garip garip konuşuyor. Ah şu 15 dakikalığına da olsa şöhret olma merakınız. Herkes bilsin.

Üçüncü olarak tutuklanmama sebep olan, beni BİMER’e şikayet eden kişiye seslenmek isterim. Ben size ne yaptım? Kendimi geçtim. Sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum.

Kurban olduğum canım annem. Bir tanem. Kim bilir nasılsın? Hep aklımdasın. Seni düşündükçe gözlerim doluyor. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Biz neler gördük canım anam, bunları da atlatrızı. Mutlu ol bana yeter. Oğlum dimdik, sapasağlam.”