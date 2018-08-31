İşte, insanların düşüncelerini değiştiren kitaplar

BBC yaptığı bir anketle, dünyayı değiştiren kitapları yazar, akademisyen, gazeteci, eleştirmen ve çevirmenlere sordu. Dünyayı değiştiren kitaplar listesinin birinci sırasında Homeros'un Odysseia'sı yer aldı.

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BBC; 35 ülkeden 108 isme, insanların düşüncelerini değiştiren kitapların hangileri olduğunu sordu. Ankete, 35 ülkeden 108 isim katıldı. Bu isimler yazar, akademisyen, gazeteci, eleştirmen ve çevirmenlerden oluştu. 100 kitaplık listedeki eserlerin 23'ü kadın yazarlara aitti. En fazla ismi anılan yazarlar ise Shakespeare, Virginia Woolf ve Franz Kafka oldu.

İşte, o liste:

1. Odysseia – Homeros (MÖ. 8'inci yüzyıl)





2. Tom Amca'nın Kulübesi – Harriet Beecher Stowe (1852)



3. Frankenstein' – Mary Shelley (1818)



4. 1984 – George Orwell (1949)



5. Parçalanma – Chinua Achebe (1958)



6. Binbir Gece Masalları – (8-18'inci yüzyıl)



7. Don Kişot – Miguel de Cervantes (1605-1615)



8. Hamlet – William Shakespeare (1603)



9. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez (1967)



10. İlyada – Homeros (MÖ. 8'inci yüzyıl)