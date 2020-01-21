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İşte, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin ismi…
İşte, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin ismi…
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin ismi belli oldu.
Kültür Sanat 21 Ocak 2020 - 16:23

Türkiye’nin en önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin ismi belli oldu. Usta ismin yeni filminin ismi Kuru Otlar Üstüne olacak.

Filmde kimlerin rol alacağı ve filmin ne zaman vizyona gireceği henüz açıklanmadı.

ALTIN PALMİYE İLE GURURLANDIRDI

Nuri Bilge Ceylan, son olarak 2 yıl önce Ahlat Ağacı ile sinemaseverlerin karşısına çıkmıştı. Başarılı yönetmen, 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali’nde Kış Uykusu filmi ile Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü.

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Son güncelleme: 16:27 - 21.01.2020