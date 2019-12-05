İşte, rakamlarla sona eren İstanbul Tiyatro Festivali

23. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi. Festivali 23 bine varan tiyatrosever takip etti. 18 gün süren festivalde 12 uluslararası, 16 yerli, toplam 28 tiyatro, dans ve performanstan oluşan 78 gösterim gerçekleşti. Festival boyunca 21 Türkiye prömiyeri ve 10 dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın eş sponsorluğunda 13 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini kapadı. Gösterimleri kadar ücretsiz yan etkinlikleri de büyük ilgi gören festivali 23 bine varan tiyatrosever takip etti.

18 gün süren 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde 12 uluslararası, 16 yerli, toplam 28 tiyatro, dans ve performanstan oluşan 78 gösterim gerçekleşti. Festival boyunca 21 Türkiye prömiyeri ve 10 dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

23. İstanbul Tiyatro Festivali, şehrin iki yakasında 17 farklı mekânda seyircilerle buluşurken festivalin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Gösterim ve etkinlikler, Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsoru Zorlu PSM'nin (Turkcell Sahnesi, Turkcell Platinum, Studio) yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, ENKA Oditoryumu, Fransız Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Beşiktaş, Salon İKSV, Tiyatro Pera, Toy İstanbul, UNIQ Hall ve festivale ilk kez ev sahipliği yapan Kuzguncuk İskelesi ve Arter'de gerçekleştirildi. Festival kapsamında yer alan Yeditepe Üniversitesi sponsorluğundaki Öğrenme ve Gelişim Programı ise The Marmara Pera, Pera Müzesi, MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı, Salt Galata, Kolektif House, İKSV Alt Kat ve Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

USTALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

23. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri yazdığı ve sahnelediği sıradışı oyunlarla daha çok dil inceliklerine dayanan mizah öğelerini kullanıp Türkçenin sınırlarını da zorlayarak, güncel olaylara eleştiriler getiren Ferhan Şensoy'a, sanat yaşamı boyunca tiyatroda dekora, “dekorasyon” sözcüğünün çağrıştırdığı “süsleme” anlamının üstünde bir anlam yüklenmesi gerektiğini savunan Metin Deniz'e ve 2008'den bu yana Théâtre de la Ville Paris'in artistik direktörlüğü ve 2011'den beri de Paris'te düzenlenen Festival d'Automne'un genel yönetmenliğini sürdürmekte olan Emmanuel Demarcy-Mota'ya takdim edildi.

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