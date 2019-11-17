Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İşte Yıldız Kenter’in ölümünden sonraki isteği!
İşte Yıldız Kenter’in ölümünden sonraki isteği!
Akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, 2008’de yaptığı açıklamada hayatını kaybettikten sonra yakılmak istediğini açıklamıştı.
Kültür Sanat 17 Kasım 2019 - 20:45

Türkiye’nin en önemli tiyatro oyuncularından biri olan Yıldız Kenter 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında birçok unutulmaz oyunlar ve sinema filmleri bırakan usta oyuncu, 2008'de Odatv'ye verdiği bir röportajda son isteğini de açıklamıştı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Usta oyuncu Yıldız Kenter yaşamını yitirdi

“BEN YAKILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLÜYORUM”

Öldükten sonra yakılmak istediğini vurgulayan Kenter, “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet'tin o bölümleri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERYıldız Kenter kimdir, kaç yaşındadır? İşte usta oyuncu Yıldız Kenter'in hayatı...
Son güncelleme: 21:13 - 17.11.2019
Etiketler