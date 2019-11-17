İşte Yıldız Kenter’in ölümünden sonraki isteği!

Türkiye’nin en önemli tiyatro oyuncularından biri olan Yıldız Kenter 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında birçok unutulmaz oyunlar ve sinema filmleri bırakan usta oyuncu, 2008'de Odatv'ye verdiği bir röportajda son isteğini de açıklamıştı.

“BEN YAKILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLÜYORUM”

Öldükten sonra yakılmak istediğini vurgulayan Kenter, “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet'tin o bölümleri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu” ifadelerini kullanmıştı.